WOWOWは、3月17日に『映画で観るK-POP』(14:30~WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド)と題して『NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM』(14:30~)、『SEVENTEEN POWER OF LOVE : THE MOVIE』(16:30~※配信&アーカイブなし)、『BTS: Yet To Come』(18:30~)を放送・配信する。

ラインナップは、NCT DREAMの韓国・ソウルでの公演を映画化した『NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM』、SEVENTEEN初の劇場版作品となるオンラインコンサートの映画『SEVENTEEN POWER OF LOVE : THE MOVIE』、そしてBTSが釜山で行った大規模コンサートの模様を収めた『BTS: Yet To Come』の3本。これらの作品は、単なるライブ映像にとどまらず、各グループの華麗なパフォーマンスを様々な角度から捉えた映像に加え、舞台裏の様子やメンバーの素顔に迫るインタビューなど、それぞれの魅力を満載しているだけに、K-POPファン必見の内容だ。

『NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM』は、2022年9月に2年10カ月ぶりの単独コンサートを行ったソウル公演の実況に加え、準備過程やバックステージ、メンバーの撮り下ろしインタビューなど貴重な映像を収録。

『SEVENTEEN POWER OF LOVE : THE MOVIE』は、2021年11月に開催されたSEVENTEENのオンラインコンサートを軸に、メンバーの絆や夢、ファンへの想いを語るインタビューを収録している。

『BTS: Yet To Come』は、BTSが2022年10月15日に韓国・釜山で行ったコンサートの模様を、14台のシネマティックカメラで捉えた劇場版。5万人の観客を動員した熱狂的なライブパフォーマンスと、コロナ禍でのメンバーの心情を告白したシーンは見逃せない。