飛び猫合同会社は、写真家・五十嵐健太の期間限定ショップ「飛び猫商店」を、2025年3月8日(土)から順次オープンする。開催場所は新宿マルイ アネックス、大宮マルイ、中野マルイ、マルイシティ横浜。
「飛び猫商店」は、飛び猫10周年を記念した猫写真の展示や新作の飛び猫グッズ、人気の猫グッズなどを集めたセレクトショップとなっている。
■開催日程
【新宿マルイ アネックス 2階】
2025年3月8日(土)～3月18日(火)
2025年4月10日(木)～4月16日(水)
【大宮マルイ 2階】
2025年3月20日(木)～3月31日(月)
2025年4月18日(金)～5月1日(木)
【中野マルイ 2階】
2025年5月7日(水)～13日(火)
2025年5月28(水)～6月24日(火)
【マルイシティ横浜 地下1階】
2025年5月15日(木)～5月27日(火)
■展開内容
・猫写真パネル展示コーナー
五十嵐健太の撮影した猫写真を店内に展示。写真パネル販売の売上50％が、保護猫支援に寄付される。
・飛び猫グッズ・コラボグッズコーナー
ポストカード、クリアファイル、猫写真集、缶バッジ、マグネットなどを用意している。
・猫グッズコーナー
文具、日用品、衣料品、他。
商品代金の10％が保護猫支援に寄付されるaonecoグッズコーナー。
・一般公募の飼い猫写真展示(スライドショー)
会場内にある大型液晶モニターで飼い猫写真のスライドショーを流す。事前に飼い猫写真を応募して来店すると応募写真で印刷したA4サイズ写真を無料プレゼント。