全世界のドジャースファンと大谷翔平ファンに朗報です! 虎ノ門ヒルズのTOKYO NODE GALLERYで、ロサンゼルス・ドジャース史上初の展覧会となる没入型体験イベント「ドジャース・エクスペリエンス展」が開幕しました。MLB2024年ワールドシリーズ優勝トロフィーや、大谷翔平選手の「50-50」の偉業を伝える展示品の数々、そして140年のドジャースの歴史を彩ってきたレジェンドたちを紹介するコーナーなど、ドジャースタジアムで味わうような熱狂を疑似体験できる、大興奮必至の展覧会。その見どころをご紹介します。

3月15日から19日に東京ドームで開催されるメジャーリーグの開幕戦、「MLB 東京シリーズ by グッゲンハイム」を記念して実施される同展は、ドジャースを象徴するフォトスポットを再現した「没入体験エリア」、ドジャースについて深く知る「展示エリア」、そしてドジャースグッズが手に入る「ショップエリア」の3つのエリアで構成されています。

同展の目玉のひとつが没入体験エリア。天球型のドーム空間の中では、ドジャース140年の歴史と選手たち、そして昨年の優勝シーンなどの映像が映し出され、まるでスタジアムにいるかのような臨場感と熱狂を全身で体感。また、選手のメディアインタビューでおなじみのバックパネルや、4色のLAロゴサインなど、ドジャーススタジアムの名物フォトスポットも出現! まるで現地にいるかのような写真が撮れる、ファンにはたまらないエリアとなっています。

展示エリアには、大谷翔平選手が2024年9月19日のマイアミ・マーリンズ戦で達成した、前人未到の「50-50」や、「40-40」を決めた盗塁で到達したベース、59盗塁目を達成した際のベース、さらには大谷選手が着用したユニフォームやヘルメットなど、ファン垂涎のメモラビリアがズラリ。2024年度ワールドシリーズの優勝トロフィーや、2020年のワールドチャンピオンのみが手にした本物のチャンピオンリングなど、超貴重なお宝も日本初上陸しており、このトロフィーとチャンピオンリングと記念撮影ができる嬉しいオプションも用意されています。(※チャンピオンパス、レジェンドパス限定)

ドジャースのビジネス戦略・アナリティクス担当部長であるマイケル・スペトナーさんは、「ドジャースタジアムには多くの日本人ファンの方たちがつめかけており、『ここは東京!?』と思うほど。ロサンゼルスを訪れる日本人の約8割が、ドジャースタジアムに足を運んでいるのではないでしょうか」と、現地の熱狂ぶりを紹介。

とはいえ、ロスまで足を運ぶのは簡単なことではありません。「だからこそ我々がドジャースタジアムを日本に持ってくることで、まさに現地でドジャースを体感するような体験を提供します」と、今回の展覧会に自信をのぞかせていました。

チケットはスタンダードパス(3,800円)、チャンピオンパス(6,600円)、レジェンドパス(8,000円)の3種。ちなみに最も高額なレジェンドパスの初期販売分は、発売初日にすでに完売したそうで、そんなところからも、この展覧会の注目度の高さと、ファンの期待ぶり、そして熱量のすごさが伝わってきます。

ドジャースタジアムを訪れなければ経験することのできないドジャース体験の数々を、東京で存分に味わえる「ドジャース・エクスペリエンス展」は、3月30日まで、TOKYO NODE GALLERYで開催です。

■information

「Dodgers Experience at MLB Tokyo Series presented by Guggenheim(ドジャース・エクスペリエンス展 at 東京シリーズ by グッゲンハイム)」

会場:TOKYO NODE GALLERY(虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F)

期間:3月5日~3月30日(10:00~20:00)

料金:【スタンダードパス】大人:平日3,800円、土日祝4,200円/学生(中学生以上):平日2,800円、土日祝3,200円/子供(4歳~小学生以下):平日1,500円、土日祝1,600円 【チャンピオンパス】大人:平日6,600円、土日祝7,200円/学生(中学生以上):平日5,600円、土日祝6,200円/子供(4歳~小学生以下):平日4,300円、土日祝4,500円 ※日時指定予約制、オンラインで事前予約(購入)が必要