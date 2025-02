ひらかたパークは3月15日~6月29日、「すみっコぐらし わくわくパーク~みんなでつくる にじいろのおもいで~」を、イベントホールにて開催する。時間は10:00~17:00(最終入場 16:30)。

会場には、すみっコぐらしの世界に入り込んだかのような写真を撮影できるフォトスポットを設置する。

すみっコたちと一緒にトレインに乗れる「すみっコぐらし にじいろトレイン」(1回300円)や、オリジナルキーホルダーを作れる「すみっコぐらし わくわくキーホルダー屋さん」(1回1,200円)などの体験型アトラクションを用意する。

園内の「ディッピンドッツ・アイスクリーム」では、「オリジナルカップ付きドリンク」などのコラボメニューを販売。

オリジナルカップ付きドリンク イメージ

イベントオリジナル衣装のぬいぐるみをはじめ、イベントオリジナル商品も販売する。

イベント入場券は800円(2歳以上、ひらかたパーク入園料が別途必要)。ひらかたパーク入園や、なりきりカチューシャとのセット販売も行う。入場券をの購入者には、「パスポート風ステッカー」(全5種、ランダム配布)をプレゼントする。

(c)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.