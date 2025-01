バンダイ トイ事業部は、2004年発売「祝ケータイかいツー! たまごっちプラス」のリバイバル版となる「Tamagotchi Connection」と、ナルミヤ・インターナショナルが展開するオリジナルブランドより、平成の子どもたちを夢中にさせたナルミヤキャラクターズとのコラボレーションデザインたまごっち「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ エンジェルブルー/デイジーラヴァーズ/メゾピアノ/ポンポネット」(全4種/5,280円)を、2月22日より一部玩具店、雑貨店、アパレルショップ、家電量販店の玩具売り場、たまごっち公式ショップ、インターネット通販等にて発売する。

また、2月1日よりルミネエスト新宿で実施予定のPOP UPストア「みんなしゅ~ご~! たまごっちのおみせ」で先行発売も行う。

「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ エンジェルブルー/デイジーラヴァーズ/メゾピアノ/ポンポネット」(全4種/5,280円)

「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ」は、2004年発売「祝ケータイかいツー! たまごっちプラス」の最大の特長である、アンテナがついた形状の本体に、「エンジェルブルー」「デイジーラヴァーズ」「メゾピアノ」「ポンポネット」それぞれのブランドのキャラクターが描いたデザインのたまごっち。カラーリングもキャラクターにマッチしたものになっている。

Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ商品画像(本体)

Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ商品画像(ストラップ)

本商品では、懐かしの育成遊びが楽しめる。育て方によって「まめっち」や「くちぱっち」、「めめっち」などのお馴染みのたまごっちに加え、当時から人気の「やんぐみみっち」や「いちごっち」など、50以上のキャラクターに育成可能。またゲームで「ごっちポイント」を稼いで、150種以上のアイテムをコレクションすることができる。

また当時と同様に赤外線通信の機能があり、友達同士で通信遊びが楽しめる。“ツーしん”では、「げーむ」「ぷれぜんと」「ほうもん」の3種の遊びを楽しむことができ、“ツーしん”を重ねることでたまごっち同士が仲良くなり、パートナーになれる可能性も。パートナーができると、新しい世代のたまごっちが誕生します。「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ」を持って、友達のたまごっちと“ツーしん”することで楽しみが広がるという。

なお、同商品は2月1日~20日の期間中、東京・新宿のルミネエスト新宿で開催するPOP UPストア『みんなしゅ~ご~!たまごっちのおみせ』で先行販売を予定。他にもPOP UP限定グッズの販売も行う。「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ」はなくなり次第終了。ひとり1会計につき1種1個までの購入制限がある。

(C) NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd.

(C) NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd.

UNDER THE LICENSE OF PERSON’S DESIGN STUDIO Co.,Ltd.

(R) & (C) 2025 BANDAI