バンダイ ベンダー事業部は、同社が展開するオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」が、グローバルでの2024年度年間売り上げ実績により、"カプセルトイ世界売上No.1"としてギネス世界記録に認定された。8月1日には認定授与式を開催。その様子をレポートする。

ギネス世界記録を受け取るバンダイ 執行役員 ベンダー事業部 ゼネラルマネージャー 滝口雄介氏

今回、ギネス世界記録として認定されたのは「最大のカプセルトイブランド(2024年度 年間売上)」。2024年4月1日から2025年3月31日に最も多くカプセルトイを売りげたことにより、世界記録に認定された。

バンダイが一年間で出荷したカプセルの数は約2億2000万個。縦に積み重ねると地球の高さに匹敵する量になるという。またカプセルトイの市場規模は2023年から2024年にかけて年間で1.5倍に拡大し、1200億円の市場に成長。その中でバンダイのガシャポンはメーカー別売上の約57%を占めるトップブランドとして市場を牽引している。

バンダイでは、人気IPだけでなく、デフォルメフィギュア「まちぼうけ」シリーズや、リアルな造形や関節可動を再現した「生き物大図鑑」シリーズ、スイーツをモチーフにした「VIRUSWEETS」など、オリジナルシリーズの展開を行う一方で、ペットボトルや傘の持ち手に付けられる「めじるしアクセサリー 」、書籍をミニチュア化した「豆ガシャ本」、カプセルを商品の一部にした「カプセルレス商品」といった企画や、最大2500円までの高価格帯に対応する「プレミアムガシャポン」、クリアファイルやうちわなどの平面商品が販売できる「フラットガシャポン」、ガシャポン史上最大サイズ「90mmカプセル」など、自販機のインフラ開発も自社で担う。

1977年に誕生し、2027年には50周年を迎えるガシャポン。国内では月120種類以上を超える商品発売など、圧倒的な商品数とクオリティを送り出すブランドに今後も注目したい。

8月8日はガシャポンの日! 楽しい企画も続々

バンダイナムコ Cross Store 東京・バンダイナムコ Cross Store 博多店には、8月1日~8月31日の期間中、8月発売の商品約150種類以上を壁一面に貼り付けた大型展示を設置する。最新のガシャポン商品をリアルに目にできるチャンスだ。

また、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップにてキャンペーンと先行販売を実施する。8月1日より、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップにて、店舗スタッフに合言葉(「ガシャポン世界一おめでとう!」)を伝えると「ガシャポンミニポーチ」がもらえるキャンペーンを実施する。

ガシャポンの自販機をデザインしたミニポーチは、ゲットしたガシャポンのアイテムを入れたり、ガシャポン用の小銭を入れたりと色々使えそう。なお景品がなくなり次第終了となる。

他にも、ガシャポンモチーフの新商品をガシャポンバンダイオフィシャルショップにて8月1日より先行販売する。

全高約2.9cmのガシャポン自販機とカプセルミニチュアがついた「めじるしアクセサリー ガシャポン」(1回300円/ 全9種)。傘やペットボトルなどに"めじるし”としてつけることができるアイテムで、推し活にもぴったりな全9色展開。

「ガシャポン自販機 カプセルコレクション」(1回300円/ 全8種)は、中にフィギュアやぬいぐるみ等を入れて飾ることができる、半透明の全高約80mmガシャポン自販機型ケース。ボールチェーン付きなので持ち運ぶこともできる。カラーは8色展開。

「ガシャプラQ ガシャポンステーション」(1回500円/ 全5種)は、外装がランナー型のカプセルレス商品。組み立てると全高約7.2cmのガシャポン自販機ミニチュアになり、ハンドルを回すとミニカプセルを払い出すことができるアイテム。

「まちぼうけ ガシャポンの場合 その2」(1回300円/ 全6種)

「【フラットガシャポン】VIRUSWEETS miniクリアファイルコレクション」(1回200円/ 全8種)

「まちぼうけ ガシャポンの場合 その2」(1回300円/ 全6種)は、昨年発売し大好評だった「まちぼうけ ガシャポンの場合」の第二弾。全高約4㎝のミニチュアになったガシャポン自販機と、カプセルをラインアップ。

「【フラットガシャポン】VIRUSWEETS miniクリアファイルコレクション」(1回200円/ 全8種)は、フィギュアシリーズが大人気の「VIRUSWEETS」が、高さ約20.5cm×横約14.6cmの約A5サイズのminiクリアファイルになって登場。VIRUSWEETSたちがガシャポンカプセルの中に入ったオリジナルデザインのイラストも。

ガシャポンモチーフのグッズを販売

また、ガシャポングッズの販売も行う。本物のガシャポン自販機を約1/3スケールのコンパクトサイズで再現した「バンダイ公式 ガシャポンマシンジョイ」は、8月1日よりガシャポンオンラインで取り扱いを開始、8月8日より順次全国のカプセルトイ専門店・ECサイトでも販売開始予定。また、大人気の「ガシャポンショルダーバッグ 水色」もガシャポンオンラインにて再販売する。

バンダイナムコオフィシャルショップ限定商品も

全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ・ガシャポンのデパート限定で、「【バンダイナムコオフィシャルショップ限定】HGドラゴンボール02 SAIYAN SPECIAL EDITION」(1回500円/ 全4種)、「【バンダイナムコオフィシャルショップ限定】HGドラゴンボール01 GOKU SPECIAL EDITION」(再販売・1回500円/ 全4種)を販売する。

、「【バンダイナムコオフィシャルショップ限定】HGドラゴンボール02 SAIYAN SPECIAL EDITION」(1回500円/ 全4種)

「【バンダイナムコオフィシャルショップ限定】HGドラゴンボール01 GOKU SPECIAL EDITION」(再販売・1回500円/ 全4種)

全高約10cmのサイズながら、精巧にキャラクターの造形を表現している「HGドラゴンボール」シリーズより、「HGドラゴンボール02 SAIYAN EDITION」のspecial color ver.で、全種メタリック塗装を施した豪華仕様がスペシャルエディションとして登場する。また、2024年11月に発売した「【バンダイナムコオフィシャルショップ限定】HGドラゴンボール01 GOKU SPECIAL EDITION」の再販売も実施する。

