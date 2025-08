エンターテインメント関連商品を輸入‧製造販売するインフォレンズは、世界的大ヒットゲーム『マインクラフト』より、Youtooz社製の人気キャラクターたちのフィギュア11商品の販売を、2025年9月下旬より開始する。

映画で話題のマインクラフトが、人気キャラクターたちのフィギュアとなってYoutoozから登場。表情が可愛らしく、デスクへ飾るのもオススメの商品だ。

Youtooz マインクラフト フィギュア(クリーパー)

9月下旬から発売予定なのは以下の商品。

Youtooz マインクラフト フィギュア(クリーパー)(6,050円)、Youtooz マインクラフト フィギュア(ハチ)(6,050円)、Youtooz マインクラフト フィギュア(オオカミ)(6,050円)、Youtooz マインクラフト フィギュア(ウォーデン)(6,050円)、Youtooz マインクラフト フィギュア(ニワトリ)(6,050円)、Youtooz マインクラフト フィギュア(エンダードラゴン)(6,050円)。

11月下旬から発売予定なのは以下の商品。

Youtooz マインクラフト フィギュア(ウーパールーパー)(6,050円)、Youtooz マインクラフト フィギュア(ネコ)(6,050円)。

Youtooz マインクラフト フィギュア(スティーブ&オオカミ)(8,250円)は12月下旬から、Youtooz マインクラフト フィギュア(チキンジョッキー)(6,050円)は2月下旬から販売される。

さらに、マイクラファンショップ限定で、Youtooz マインクラフト フィギュア (ハッピーガスト)(6,050円)が販売される。

(C) 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.