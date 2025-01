サンエックスは、エルティーアールにより、「すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」を2月1日より東京と名古屋にて開催する。

「すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」は、すみっコぐらしの新テーマ「喫茶すみっコでチョコレートフェア」をコンセプトにした、バレンタインデーの季節にぴったりなすみっコたちのかわいいチョコレートメニューが楽しめるカフェ。メニューは、とことんスイートなチョコづくしの可愛いメニューが勢揃いする。その他、カフェオリジナルのグッズや特典も登場。東京では2月1日から3月9日、名古屋では2月1日から2月24日まで開催する。

1月10日14時にオープンするカフェのウェブサイトから事前予約(650円)をし、メニューを注文すると「香り付きポストカード(全3種)」がランダムで1枚プレゼントされる。

フードメニューは、チョコレートに見立てたマッシュポテトとピンクのチーズソースがかかったやまのドリアが可愛い「やまのチーズドリアプレート」(1,690円)や、ピンクの可愛いクリームシチューとバケットがセットになった「パン店長のおすすめシチュー」(1,690円)など。

チョコレートフェアにぴったりな2段重ねのケーキと、ごろごろミートボールソースのミニパスタ、サイドドリンクがセットになった「喫茶すみっコのケーキセット」(2,690円)も販売。

「まめマスター特製タルトサンデー」(990円)は、アートの衣装をイメージしたチョコがけタルトのミニデザート。しろくま・ぺんぎん?・とんかつ・ねこ・とかげ・まめマスターから選べる。

「アイスチョコミルク」(990円)は、喫茶すみっコ特製アイスチョコミルクで、選んだキャラクターの蓋POPが付いて提供される。

「ほっとカフェラテ」(990円)には、2種の絵柄がランダムで提供される。

コーヒー/紅茶(hot・ice)、コーラ、オレンジ、ジンジャーエール(790円)には、集合アートのドリンクタグが添えて提供される。

スーベニアとしてチャーム付きマドラー(1,045円)が販売。アクリルキーホルダー(825円)やマグカップ(1,980円)などのグッズも販売される。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.