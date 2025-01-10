2025年1月からMBS/TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて放送中のTVアニメ『悪役令嬢転生おじさん』より、エンディングテーマ情報が公開された。

本作のEDテーマはグレイス＝憲三郎（cv. 井上和彦、cv. M・A・O)が歌う「マツケンサンバⅡ」に決定。本楽曲は、俳優兼歌手の松平健が歌う同楽曲を『悪役令嬢転生おじさん』版にアレンジしたもので、屯田林憲三郎(cv. 井上和彦)とグレイス・オーヴェルヌ(cv. M・A・O)が楽曲カバーを担当している。

また、サイダーガールが歌うオープニングテーマ「Choose!!!」と共に憲三郎とグレイスたちの活躍が見られるオープニング映像を公開。

●TVアニメ『悪役令嬢転生おじさん』オープニング映像

さらに、「マツケンサンバⅡ」MVの松平健のような、キラキラでゴージャスな衣装を着た憲三郎とグレイスが『悪役令嬢転生おじさん』版「マツケンサンバⅡ」を歌い、踊る姿を描いたエンディング映像のノンクレジット版も公開された。

●TVアニメ『悪役令嬢転生おじさん』ノンクレジットエンディング映像

TVアニメ『悪役令嬢転生おじさん』は、MBS/TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠ほかにて順次放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。 (C)上山道郎・少年画報社／悪役令嬢転生おじさん製作委員会・MBS