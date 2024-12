サンスター文具は2025年1月18日〜19日、「刀剣乱舞ONLINE」と「アーム筆入」のコラボグッズを、幕張メッセ 国際展示場にて開催する「刀剣乱舞 大本丸博 2025」の同社ブースにて先行販売する。

刀剣乱舞×アーム筆入 コラボグッズ

販売するのは、2025年でサービス開始から10周年を迎える「刀剣乱舞ONLINE」と、発売60周年を迎える同社の「アーム筆入」の象のキャラクター・アームくんがコラボした全5アイテム。

ラインナップは、桜色の限定カラーの筆入と刀剣男士紋(8振り)のシールがセットになった「アーム筆入」(2,200円)のほか、「クリアファイル4枚セット」(各1,700円)、「缶バッジ」(各600円)、「アクリルスタンド」(各1,600円)、「ステッカーコレクション」(単品400円、BOX7,900円)。一部商品は、催事先行価格。

1月下旬にはオンラインショップなどで予約販売を開始し、来春より店頭販売も予定している。

(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

(C)2025 Sun-Ster Stationery CO., LTD.