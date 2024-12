不二家の棒付きチョコレート「サンリオキャラクターズチョコレート」がこのほど、ぬいぐるみやポーチなどのアイテムになって登場。淡いチョコレート色のキャラクターが、とっても可愛いんです!

淡いチョコ色がレアなサンリオキャラ

不二家のサンリオキャラクターズチョコレート、可愛くておいしくて最高ですよね。どこから食べようか迷いながらも、耳のあたりからチビチビかじってみたりして。食べ終わったあとの棒もかわいい。そんな「サンリオキャラクターズチョコレート」が、なんと、マスコットホルダーに!

キャラクターたちの実際の色とは違って、チョコレートと同じ色のまま、淡いカラーのキャラになっているのがポイント。しかも手には、自分の「サンリオキャラクターズチョコレート」(アクリルマスコット)を持っているんです。

SNSで紹介されると、「これは可愛すぎて沼」「全部欲しい…」「みんなちょこっとずつ淡いお菓子カラーで可愛いイイイイイイ」と話題に。ラインアップは「マイメロディ」「ハローキティ」「ポムポムプリン」「クロミ」「シナモロール」「ポチャッコ」の全6種。かわいいマスコットホルダーとチョコレートがセットになって、価格は1,980円です。

また、同シリーズから、「サンリオキャラクターズチョコレート&ポーチ」(各1,793円)、「サンリオキャラクターズチョコレート&巾着」(各880円)、「サンリオキャラクターズチョコレート&手提げバッグ」(各1,650円)もラインアップ。それぞれのカラーと「サンリオキャラクターズチョコレート」柄が、とってもキュートですね。

どれも「サンリオキャラクターズチョコレート」とセットになっているので、見てかわいい、食べておいしい、使って嬉しいアイテムばかりです。お気に入りをゲットして、一緒にお出かけしてみてはいかがでしょうか?

トレンドリサーチャー: 石井深雪

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部