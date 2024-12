ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の拡張エリアとなる『ドンキーコング・カントリー』の「公式攻略ガイド」を、12月9日にユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式SNS上で公開している。

この公式攻略ガイドは、あらゆるアングルからみた新エリアの魅力をパークのオリジナルの視点で解説している。“ほんとうに会える”ドンキーコングが住むジャングルの探索ガイドはもちろん、ゲストが全身で体験できるドンキーコングの世界の要素を詳しく紹介。さらに、2021年の『スーパー・ニンテンドー・ワールド』開業時に“次世代テーマパーク体験”として発表された、スマートフォンと連動して遊べる“アクティビティ”体験が新エリアでパワーアップ、それらを徹底的に楽しむコツも集結。“アソビの本能が大爆走”するワイルドな大冒険に必要な情報に加えて、こだわりぬいたエリアにどっぷり浸ることができる豆知識も徹底解説して届けている。

