ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」に新エリア「ドンキーコング・カントリー」が、12月11日にグランドオープンすることを発表した。

ドンキーコングの世界を忠実に再現「黄金のしんでん」や新アトラクションが登場

この新エリアは、世界初のドンキーコングをテーマにしたエリアで、アトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」や「黄金のしんでん」を含む壮大な冒険空間を提供する。

ドンキーコングをテーマにしたエリアは世界初であり、同エリアの登場により「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の敷地面積は1.7倍に拡大する。

このエリアでは、ゲストがゲーム「ドンキーコング」の世界に入り込み、現実のジャングルのような体験を楽しむことができる。

新アトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」が本能を揺さぶる冒険を提供

エリアの中心には「黄金のしんでん」がそびえ立ち、その内部にはアトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」が設置されている。

この新しいアトラクションは、任天堂の宮本茂氏とクリエイティブチームが監修し、レールからジャンプするようなユニークなデザインを特徴としている。

クレイジー・トロッコに乗り込み、ゲストはドンキーコングとディディーコングとともにジャングルの奥深くを冒険し、ティキ族から「ゴールデンバナナ」を守るためのスリル満点の旅に出ることができる。

「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」は、ファミリー向けに設計された新進気鋭のコースターで、タルから飛び出したり、ガタガタのコースを疾走したりと、スリル満点の体験が特徴だ。

このライドの体験時間は約2分で、4人乗りの車両に乗り込んで楽しむことができる。

また、身長107cm以上のゲストが参加可となっている。

※身長107cm以上122cm未満の方には、付き添い者が必要

新グッズが11月13日より先行販売開始

さらに、12月11日のエリア開業を記念し、ドンキーコングのトレードマークである赤ネクタイをあしらったチケットホルダーやストラップセットなど、特別なグッズの先行販売が11月13日から開始される。

エリアに訪れる前から「ドンキーコング・カントリー」の世界観に浸れるアイテムが充実している。

◆販売店舗

ワンナップ・ファクトリー

※商品のデザイン、価格、販売店舗、販売方法および販売開始日などが、予告なく変更する場合や、品切れの場合がある

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリア入場確約券付きのスペシャルチケットが新発売

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』のエリア拡張を記念し、大人気アトラクションがセットになったチケット「ユニバーサル・エクスプレス・パス ~ドンキーコングスペシャル~」が発売される。

最新アトラクションの待ち時間を短縮できるチャンスだ。

◆販売期間

11月13日(水)12:00から

◆対象利用日

12月11日から12月31日 *NO LIMIT! カウントダウン 2025開催中を除く

◆販売価格

4,200円から8,400円

◆販売場所

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト

※その他ユニバーサル・エクスプレス・パス(1月利用日分以降)も同時発売する。詳しくはユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトへ

「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」会員限定「ドンキーコング・カントリー」の先行体験にご招待

「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」をお持ちの方に向け、グランドオープン前に一足先に新エリアを楽しめる特別な機会を用意している。詳細は後日発表される。

※パーク入場には当日有効な年間パスやスタジオ・パスなどの入場券が必要

※応募者多数の場合、ご希望日により、抽選となることがある

※詳しくはユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトへ

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling. (s24)

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM and (C) 2024 Sesame Workshop

(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.