アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2024FNS歌謡祭 第2夜』が、きょう11日(18:30～)に生放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

VTRナレーション：早見沙織

■18時半～

・なにわ男子「コイスルヒカリ」

・IMP.「ミチシルベ」

・コレサワ「元彼女のみなさまへ」

・櫻坂46「I want tomorrow to come」

・GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」

・FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」

・僕が見たかった青空「好きすぎてUp and down」



■19時頃～

・HY「恋をして」



・JAEJOONG × 大橋和也（なにわ男子）「粉雪」



・Superfly「Charade」

・タイトル未定「鼓動」

・乃紫「初恋キラー 」

・宝鐘マリン「パイパイ仮面でどうかしらん？」

・宮本浩次「冬の花」

・Mega Shinnosuke「愛とU」

・Little Glee Monster「Break out of your bubble」



●ミュージカル企画

■20時頃～

・ミュージカル『ウェイトレス』（高畑充希・ソニン・LilLiCo）「パイの中は？ What's Inside」「始めよう Opening Up」・ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』（城田優）「抑えがたい欲望」・ミュージカル『レ・ミゼラブル』（生田絵梨花）「夢やぶれて」

・INI「LOUD」

・aiko「相思相愛」

・生田絵梨花「モンブラン」

・AKB48「なんてったってアイドル」

・香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」

・King ＆ Prince「WOW」



・THE ALFEE「メリーアン」

・SixTONES「THE BALLERS」



・松本孝弘（B'z）× 新浜レオン「傷だらけのローラ」/ 西城秀樹

・宮本浩次 × 渋谷龍太（SUPER BEAVER）「今宵の月のように」

・RIIZE「Lucky」



・LiSA「QUEEN」



・LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」

■21時頃～

・幾田りら「ハミング」



・GEMN「ファタール」

・SUPER EIGHT × 岡村靖幸「ハリケーンベイベ」

・SUPER BEAVER「小さな革命」

・ゼッド × C＆K「ジャカ☆ジャ～ン」

・ゼッド × AI「NAKAMA」

・羊文学「Burning」

・平手友梨奈「ALL I WANT」

・マカロニえんぴつ「忘レナ唄」

・松本孝弘（B'z）× TERU（GLAY）「落陽」/ 吉田拓郎



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