アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2024FNS歌謡祭 第2夜』が、きょう11日(18:30～)に生放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
VTRナレーション：早見沙織
■18時半～
・なにわ男子「コイスルヒカリ」
・IMP.「ミチシルベ」
・コレサワ「元彼女のみなさまへ」
・櫻坂46「I want tomorrow to come」
・GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」
・FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
・僕が見たかった青空「好きすぎてUp and down」
■19時頃～
・HY「恋をして」
・JAEJOONG × 大橋和也（なにわ男子）「粉雪」
・Superfly「Charade」
・タイトル未定「鼓動」
・乃紫「初恋キラー 」
・宝鐘マリン「パイパイ仮面でどうかしらん？」
・宮本浩次「冬の花」
・Mega Shinnosuke「愛とU」
・Little Glee Monster「Break out of your bubble」
●ミュージカル企画・ミュージカル『ウェイトレス』（高畑充希・ソニン・LilLiCo）「パイの中は？ What's Inside」「始めよう Opening Up」
・ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』（城田優）「抑えがたい欲望」
・ミュージカル『レ・ミゼラブル』（生田絵梨花）「夢やぶれて」
■20時頃～
・INI「LOUD」
・aiko「相思相愛」
・生田絵梨花「モンブラン」
・AKB48「なんてったってアイドル」
・香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」
・King ＆ Prince「WOW」
・THE ALFEE「メリーアン」
・SixTONES「THE BALLERS」
・松本孝弘（B'z）× 新浜レオン「傷だらけのローラ」/ 西城秀樹
・宮本浩次 × 渋谷龍太（SUPER BEAVER）「今宵の月のように」
・RIIZE「Lucky」
・LiSA「QUEEN」
・LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」
■21時頃～
・幾田りら「ハミング」
・GEMN「ファタール」
・SUPER EIGHT × 岡村靖幸「ハリケーンベイベ」
・SUPER BEAVER「小さな革命」
・ゼッド × C＆K「ジャカ☆ジャ～ン」
・ゼッド × AI「NAKAMA」
・羊文学「Burning」
・平手友梨奈「ALL I WANT」
・マカロニえんぴつ「忘レナ唄」
・松本孝弘（B'z）× TERU（GLAY）「落陽」/ 吉田拓郎
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