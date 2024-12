12月16日に放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ! ライブ! クリスマスSP』(18:30~22:57)に出演する37組のアーティストと披露する楽曲が9日、発表された。

Snow Manは「EMPIRE」と「Dangerholic」、SixTONESは「GONG」と「音色」をそれぞれ豪華メドレーでパフォーマンス。

GEMNは「ファタール」、WEST.は「まぁいっか!」、JO1は「Love seeker」、&TEAMは「青嵐 (Aoarashi)」、櫻坂46は「I want tomorrow to come」、BE:FIRSTは「Blissful」、三浦大知は「心拍音」、三代目 J SOUL BROTHERSは「BLAZE」、GENERATIONSは「エンドレス・ジャーニー」、DA PUMPはShigekixとのコラボで魅せる「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」、緑黄色社会は「恥ずかしいか青春は」、Little Glee Monsterは「Break out of your bubble」と「Silent Night」、Omoinotakeは「幾億光年」、XGは「IYKYK」、SPYAIRは「オレンジ」を届ける。

Mrs. GREEN APPLEは、今年大ヒットを遂げた2曲「ライラック」と「familie」をそれぞれフルサイズで披露。さらに、大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)がAqua Timezとテレビ初コラボ。名曲「決意の朝に」を豪華コラボで歌唱する。

King & Princeは「SPOTLIGHT」、星野源は「創造」と「光の跡」、Number_iは「GOAT」と「INZM」、ME:Iは「Click」、SUPER BEAVERは「小さな革命」をそれぞれフルサイズで披露。

さらに、クリスマスにピッタリな場所から歌を届ける「出張ライブ! ライブ!」にも注目。なにわ男子は「君に恋をした」、INIは「LOUD」、NiziUは「SWEET NONFICTION」、こっちのけんとは「はいよろこんで」、Aぇ! groupは「《A》BEGINNING」、BOYNEXTDOORは「Earth, wind & Fire (Japanese Ver.)」、超ときめき宣伝部は「最上級にかわいいの!」をそれぞれ披露するほか、NewJeansは「Supernatural」と「OMG」、ILLITは「Magnetic」と「Cherish (My Love)」、Da-iCEは「I wonder」をそれぞれフルサイズでパフォーマンスする。

そして、大好評の「踊ってみた企画」にはs**t kingzが参戦。「はいよろこんで」(こっちのけんと)と「オトノケ」(Creepy Nuts)を全力で振り付け&披露。さらに、三代目 J SOUL BROTHERS(パフォーマー)は「APT.」(ROSE & Bruno Mars)を披露する。

また、クリスマスソングを豪華アーティストがカバーして送る「名曲ライブ! ライブ!」にも注目。三浦大知は「Happy Xmas(War Is Over)」(ジョン・レノン)、尾崎匠海・藤牧京介(INI)は「いつかのメリークリスマス」(B'z)、大野雄大・花村想太(Da-iCE)は「クリスマスソング」(back number)、今市隆二・OMI(三代目 J SOULBROTHERS)と片寄涼太・数原龍友(GENERATIONS)は「ラスト・クリスマス」、Little Glee Monsterは「奇跡を望むなら... Xmas story」(JUJU)、超特急は「クリスマス・イブ」(山下達郎)をそれぞれカバー歌唱する。