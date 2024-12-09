榊原信行CEO、サロメン・エンゲルCEO、安保瑠輝也、ライアン・ガルシアが3日、『RIZIN DECADE 第1部 ライアン・ガルシアvs.安保瑠輝也』記者会見を実施。会見に寝坊してしまった安保が、その後囲み取材に応じた。
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（オススメ動画）
🎬【RIZIN】安保瑠輝也の遅刻にガルシアとサロメンCEOが苦言 安保も負けじと電話越しでガルシアを批判『RIZIN DECADE 第1部 ライアン・ガルシアvs.安保瑠輝也』記者会見
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