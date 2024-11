バンダイ ベンダー事業部は、ウォルト・ディズニー・ジャパンの世界観がつまった、カプセルがそのまま飾れるフィギュアになる「ディズニーキャラクター / デスクトップフィギュア」を2024年11月第5週より全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売する。1回1,000円、全3種。

本商品は、Disneyの世界観がつまった全高約13cmのフィギュアで、2024年8月より展開しているガシャポン史上最大の直径90mmサイズのアイテムだ。

カプセルレス仕様で外側のパーツを組み立てるとフィギュアを置いて飾れるディスプレイとして使用可能。ディスプレイ部分はミッキーマウスの顔の形がモチーフになっており、Disneyのロゴなどがほどこされている。

ミッキーマウス

くまのプーさん

アリエル

ラインアップは、「ミッキーマウス」「くまのプーさん」「アリエル」の全3種。ディスプレイの中央部分のエンブレムは、「ミッキーマウス」はミッキーマウスのイニシャルのMのマーク、「くまのプーさん」ははちみつデザイン、「アリエル」は貝殻と、各キャラクターごとの世界観に合わせたモチーフのデザインになっている。

ディスプレイの中心部にセットするフィギュアは、各キャラクターの世界観が伝わる動きのあるポーズになっており、「ミッキーマウス」は右手を上げ左手を腰に当てているポーズ、「くまのプーさん」はハニーポットを抱えているポーズ、「アリエル」は左手を伸ばしているポーズで海中で髪がなびいているシーンを切り取った。

(c)Disney

(c)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.