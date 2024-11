バンダイ ベンダー事業部は、サンリオのキャラクター達をラインアップした新シリーズを3商品展開する。 新シリーズは「サンリオキャラクターズ フォトフレームマスコット」(1回400円)、「サンリオキャラクターズ おふとんかぶりっこ」(1回300円)、「サンリオキャラクターズ~なりきりオイスター~ めじるしアクセサリー」(1回300円)の3商品で、11月第4週より、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売する。

「サンリオキャラクターズ フォトフレームマスコット」は、キャラクターの顔の部分に好きな写真を入れられる全高約4.5cm~6.5cmのボールチェーン付きマスコット。ボールチェーンを外せば置き型フィギュアとして飾ることもできる。同梱のミニブックにガイドとなる大きさの目安があるので、失敗せず推しの写真などを準備することができる。

ラインアップは、「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」の全4種。

「サンリオキャラクターズ おふとんかぶりっこ」は、 サンリオキャラクターズがふわふわのおふとんをかぶった全高約2.7cm~3.8cmのフィギュア。おふとん部分がフロッキー素材になっており、おふとんの柔らかい質感を再現している。

ラインアップは、「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「ポチャッコ」「クロミ」の全5種。

「サンリオキャラクターズ~なりきりオイスター~ めじるしアクセサリー」は、サンリオキャラクターズを話題の牡蠣モチーフでデザインしたカニカン&シリコンパーツ付きの全高約2.8cmのマスコット。付属のカニカンとシリコンパーツを傘やペットボトルなどにつけることで、自分の持ち物の”めじるし”として使用することができる。

ラインアップは、「マイメロディ」「ハローキティ」「クロミ」「ポチャッコ」「シナモロール」「ポムポムプリン」の全6種。

(C) ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650160