ビーケージャパンホールディングスは、直火焼きの100%ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを堪能できるビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の食べたい放題イベント「ワンパウンダー チャレンジ2024」を年3回、年末には「ワンパウンダー チャレンジ2024 ファイナル」を開催する。

毎回チケット即完売の人気イベント「ワンパウンダー チャレンジ2024」の第3弾を、好評につき開催エリアを拡大し初開催の広島県を含む全35店舗にて開催する。今回は、「にんにく・ガーリックバーガー」を超大型化させた2024年“ワンパウンダーシリーズ”第4弾「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」(総カロリー 1,652kcal、総重量 532g*2)が食べたい放題で楽しめるという。

「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」、フレンチフライ(M)、ドリンク(M)各商品を、それぞれ完食していることを条件に、いずれも制限時間45分以内でおかわり自由の食べたい放題イベント。

「ワンパウンダー チャレンジ2024」は事前の参加チケット購入が必要。第3弾のチケットは10月15日11時より、専用の参加チケット購入サイトにて販売を開始する。。参加チケットの店頭での販売は行わないとのこと。参加した人には特典として、限定デザイン「限定ワンパウンダーTシャツ(1枚)」と「オリジナルステッカー(1枚)」、「バーガーキング ロゴステッカー(1枚)」をプレゼントする。

実施日時は、10月25日、10月26日、10月27日、10月28日、10月29日。各日14時30分～、16時～、17時30分～、19時～、各回人数限定で実施する。参加費は3,900円。

実施店舗は以下のとおり。

【北海道】

バーガーキング 新さっぽろサンピアザ店(北海道札幌市厚別区厚別中央2条5-7-2)

バーガーキング 帯広店(北海道帯広市西5条南34-26)

【宮城】

バーガーキング 仙台駅前店(宮城県仙台市青葉区中央3-7-1)

【東京】

バーガーキング お茶の水サンクレール店

(東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング B1F)

バーガーキング 神保町店(東京都千代田区西神田2-1-14)

バーガーキング 蒲田駅東口店(東京都大田区蒲田5-8-7)

バーガーキング 大塚駅南口店(東京都豊島区南大塚2-45-8 ニッセイ大塚駅前ビル 1F)

バーガーキング 都立大学駅前店(東京都目黒区中根1-2-7)

バーガーキング 赤坂見附店(東京都港区赤坂3-18-7)

バーガーキング 西八王子店(東京都八王子市千人町2-2-8 さくらガーデンスクエア 1F)

バーガーキング 国分寺駅南口店(東京都国分寺市南町3-18-3)

バーガーキング キテラタウン調布店(東京都調布市菊野台1-33-3)

【神奈川】

バーガーキング 川崎ゼロゲート店(神奈川県川崎市川崎区小川町1-1 川崎ゼロゲート 1F)

バーガーキング 井土ヶ谷駅前店(神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町161)

バーガーキング 大倉山駅前店(神奈川県横浜市港北区大倉山1-2-1)

バーガーキング 横須賀中央店(神奈川県横須賀市若松町1-1)

【埼玉】

バーガーキング 大宮西口店

(埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2 大宮そごうビル内専門店街 1F)

バーガーキング 東武朝霞店(埼玉県朝霞市本町2-13-1 エキア朝霞 1F)

バーガーキング 春日部駅前店(埼玉県春日部市中央1-2-1)

バーガーキング 浦和仲町店(埼玉県さいたま市浦和区仲町1-1-8)

【千葉】

バーガーキング 船橋店(千葉県船橋市本町3-1-1)

バーガーキング ユーカリが丘店(千葉県佐倉市ユーカリが丘3-4-11)

バーガーキング ペリエ稲毛海岸店(千葉県千葉市美浜区高洲3-24-2 ペリエ稲毛海岸 1F)

バーガーキング 津田沼駅南口店(千葉県習志野市津田沼1-1-1)

バーガーキング 柏梅林堂ビル店(千葉県柏市柏1-2-35)

【茨城】

バーガーキング トナリエクレオつくば店(茨城県つくば市吾妻1-7-1)

【愛知】

バーガーキング アピタ千代田橋店(愛知県名古屋市千種区千代田橋2-1-1 アピタ千代田橋 1F)

バーガーキング 今池店(愛知県名古屋市千種区今池1-30-6)

【大阪】

バーガーキング 船場南久宝寺店(大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-4-14)

バーガーキング 谷町四丁目駅前店(大阪府大阪市中央区内本町１-2-15)

バーガーキング フレスポ阿波座店(大阪府大阪市西区立売堀6-3-8 フレスポ阿波座 1F)

【兵庫】

バーガーキング アステ川西店(兵庫県川西市栄町25-1)

バーガーキング 阪急三宮駅前店(兵庫県神戸市中央区北長狭通1-2-4 KKサンキタビル)

【滋賀】

バーガーキング ブランチ大津京店(滋賀県大津市二本松1-1)

【広島】

バーガーキング ゆめタウン東広島店(広島県東広島市西条土与丸1-5-7)