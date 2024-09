アルテミスは、「しゅごキャラ!×サンリオキャラクターズ」POPUP STOREを開催する。当イベントは9月21日より、HMV&BOOKS SHIBUYA含む全国5店舗にて順次開催となる。

期間限定POPUP STOREの開催期間と開催場所は次の通り。9月21日から10月6日はHMV&BOOKS SHIBUYA 5階 POP UPスペース、10月3日から10月21日は栄ロフト 6階バラエティ雑貨売場、10月26日から11月4日はHMV&BOOKS HAKATA 6F POP UPスペース、10月26日から11月4日はHMV仙台 E BeanS 5F POP UPスペース、11月7日から11月24日は梅田ロフト 5階バラエティ雑貨売場。

グッズ

商品ラインナップは、アクリルスタンド(全9種)、アクリルキーホルダー (キャラver.)(全9種)【ブラインド】、ミニアクリルスタンドキーホルダー(しゅごキャラver.)(全4種)【ブラインド】、ステッカー(全9種)、アクリルカード(全9種)【ブラインド】、バニティポーチ(全1種)、ハート缶バッジ(全9種)【ブラインド】、カプセルトイ アンブレラマーカー(全9種)、スウェット(全1種)。購入特典としてタロット風カード(全9種)も用意されている。

(C)PEACH-PIT・講談社/エンブリオ捜索隊・テレビ東京

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653396