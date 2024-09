フジテレビでは、映画『室井慎次 敗れざる者』(10月11日公開)、映画『室井慎次 生き続ける者』(11月15日公開)の新作2部作を記念して、ドラマ・映画『踊る大捜査線』シリーズを一挙放送する。

1997年1月期の連続ドラマとして放送された『踊る大捜査線』は、脱サラして湾岸署刑事課に配属された異色の刑事、主人公・青島俊作(織田裕二)が、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、正しいことをするために、真摯(しんし)に事件に向かっていく青島と仲間たちの物語を描いた作品。

連ドラ最終話の番組平均視聴率は23.1%を記録(ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯)し、98年に公開された映画『踊る大捜査線 THE MOVIE』が興行収入100億円超えのメガヒット。03年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』は興行収入173億円を超え、20年以上たった今でも、実写日本映画No.1の座に君臨している。

これまでに公開した映画シリーズ6作品の累計興行収入は487億円、累計動員数3598万人を超えている。

一挙放送のスケジュールは、以下の通り。

■映画

『踊る大捜査線 THE MOVIE』(9月28日21:00~)

『容疑者 室井慎次』(9月30日21:00~)

『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』(10月5日21:00~)

『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!』(10月12日20:00~)

『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』(11月16日21:00~)

■ドラマ

『ハッピーアワー』枠(毎週月~金曜 第一部13:50~、第二部14:48~ ※関東ローカル)で放送

『踊る大捜査線』第1話~(9月16日スタート)

『踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル』(9月24日・25日)

『踊る大捜査線 番外編 湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル』(9月25日・26日)

『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル』(9月26日・30日)

【編集部MEMO】

『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』以来12年ぶりとなる映画最新作『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』は、プロデュース・亀山千広氏、脚本・君塚良一氏、監督・本広克行氏が手がける。亀山氏は、現在BSフジ社長を務めている。

(C)1998フジテレビジョン

(C)2003フジテレビジョン アイ・エヌ・ピー

(C)2010フジテレビジョン アイ・エヌ・ピー

(C)2012フジテレビジョン アイ・エヌ・ピー

(C)2005フジテレビジョン・ROBOT・東宝・スカパー!WT