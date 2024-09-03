バンダイ ベンダー事業部はこのほど、消火設備製品をミニチュアで再現したカプセルトイ「ヤマトプロテック ミニチュアコレクション」を企画。9月第1週より順次、ガシャポン自販機シリーズ等にて発売する。
「ヤマトプロテック ミニチュアコレクション」は、総合防災カンパニーヤマトプロテックが製造・販売する消火器などの防災製品・設備などをミニチュアで再現したカプセルトイ。
ラインナップは全6種。
- 粉末(ABC)蓄圧式消火器 YA-10NX
- ハイパフォーマンス強化液(中性)消火器 YNX-1.5(プラチナシルバー)
- 粉末(ABC)蓄圧式消火器 YA-50ХⅢ
- 消火器収納ボックス 10型用 B-1(窓あり)
- ツーステップ消火器スタンド
- K/SMOKE DEVICE 無電源式 KSM-100NB
全高約5cmのミニチュアながらもホースが動かせる消化器は、消火器収納ボックスや消火器スタンドに収納することも可能。壁や天井などに取り付け、熱を感知すると特別な消火成分を煙で放出し瞬時に火災を消火する「K/SMOKE DEVICE 無電源式 KSM-100NB」は、ミニチュア化にあたりマグネットを内蔵することで、設置の様子を再現したという。
価格は1回300円。9月第1週より順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン⾃販機シリーズにて販売される。
(C)YAMATO PROTEC CORPORATION.