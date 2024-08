メガハウスは、発売から30年を記念した復刻版の「アメリカンバトルドーム」(7,920円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2024年12月発送予定。

「アメリカンバトルドーム」は、ツクダオリジナルから1994年に発売された3Dアクションピンボールゲーム。中央から転がってくるボールをフリッパーではじいて、相手のゴールにシュートする"超エキサイティング"なゲームとなっている。

今回の復刻版では、本体やボールの色、各パーツなどを発売当時の仕様で完全に再現。本体ステッカーは過去に販売された2パターンを収録し、発売当時のデザインをオマージュした懐かしいパッケージで販売する。

Battle Dome and associated trademarks designated by (R) are trademarks of Anjar Co . LLC. (C) 1995, 2024, Licensed by Anjar Co. LLC