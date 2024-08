サンリオエンターテイメントが運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」(大分県日出町)では、2024年9月13日(金)から10月31日(木)の期間、“仮面舞踏会”をテーマとしたハロウィーンイベント「Harmony Halloween Magical Masquerade」を初開催する。

期間中は、ハーモニービレッジにて期間限定のライブショー 『Magical Masquerade~EXCITE!~』 を上演。ステージに登場するのは、仮面をつけた華やかなコスチュームのハローキティたち。妖しくカッコよく、そして不思議な仮面舞踏会で、ハローキティたちと一緒に盛り上がる「超参加型」ライブショーとなる。ショー参加グッズのマスカレードマスクとリングライトをつけて参加するとより楽しむことができる。

今回のライブショーは総監修に東京ゲゲゲイ、ショーのキーマンでもある“ジャック”の声の出演に下野紘を迎えており、不思議な世界観を表現する音楽やダンスパフォーマンスと、お調子者でもどこか憎めない“ジャック”の演技にも注目したい。

イベント期間中は目印の缶バッジをつけたスタッフに「Trick or Treat!」と声をかけるとステッカーがプレゼントされるほか、イベントの世界観に入り込み、写真撮影を楽しめるフォトスポットも登場する。

期間限定フォトスポットも設置

また、クロミ・バッドばつ丸・ポチャッコが登場する「KUROMI's Party!-クロミズ パーティ!-」も同時開催。園内各地に設置された謎を解いてゴールを目指す、ハーモニーランド初となる謎解きも実施される。

新感覚のハーモニーランドのハロウィーンイベント。各詳細は公式サイトにて。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ