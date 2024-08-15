ヒコセブンは8月2日から、ダイキャスト製1/64スケール(約6.5cm)、日産 フェアレディ Z Version ST Customized Edition 2023(3色)の予約を、直営店の「モデルギャラリーHIKO7」および全国模型取扱店で開始した。

1/64 日産 フェアレディ Z Version ST Customized Edition 2023 Ikazuchi Yellow / Super Black

「日産 フェアレディZ Customized Edition」の標準車は、2022年にビックマイナーチェンジが施されたフェアレディZ(RZ34)に、日産が東京オートサロンでカスタマイズの可能性を探ったカスタマイズドプロトを発表した。そこで使用された各種パーツは純正のカスタムパーツとして設定され、それらを装備したCustomized Editionが用意された。標準車とはフロントバンパーやアルミホイールが異なり、カーボンリアスポイラー、フードデカールなどが装備されている。

今回予約を開始した1/64スケールは、一度限りの限定モデル。赤色灯や、各種特殊装備など1/43スケールでできる限り再現した。

1/64 日産 フェアレディ Z Version ST Customized Edition 2023 Prism White / Super Black

1/64 日産 フェアレディ Z Version ST Customized Edition 2023 Stealth Gray / Super Black

カラーは「Ikazuchi Yellow / Super Black」「Prism White / Super Black」「Stealth Gray / Super Black」の3色。各999台の限定販売。価格は各3,960円。

発売は、9月～10月を予定している。