NOT A HOTELは7月23日、NIGOがディレクションする「NOT A HOTEL TOKYO」や、国際的に活躍するノルウェー設立の建築デザイン事務所 「Snøhetta(スノヘッタ)」が手掛ける「NOT A HOTEL RUSUTSU」など、新たな拠点計画を発表した。

世界的に活躍するクリエイティブディレクターのNIGOがディレクションするNOT A HOTEL TOKYOが、羽田空港から約45分、東京駅から車で1時間の千葉県富津市の海岸沿いに誕生する。建物が谷地に埋まっているような、敷地と一体化したデザイン。太平洋を見下ろす崖の上に建てられ、リビングルームの床から天井までの窓からは富士山を一望することができる。

NOT A HOTEL TOKYO

熱心なアートコレクターであるNIGO氏による、お気に入りの現代アーティストのユニークな作品が家を飾る。家の上にはKAWSの巨大な鋼鉄の彫刻が設置されており、これらのアート作品は所有権に含まれている。

地下トンネルを通じて直接家に車で入ることができる。リビングルームとオフィスの家具には、NIGO氏のお気に入りのデザイナーであるジャン・プルーヴェとピエール・ジャンヌレのヴィンテージ作品が含まれている。ダイニングテーブルは12人用で、シェフが料理を準備できるキッチンを含むフルキッチンも完備。ニューヨークの革新的なOJASのスピーカーを備えたリスニングルームも設置されている。

プールには、NIGO氏のブランドHUMAN MADEのアイコンである巨大なアヒルが浮かぶ。オーナーのゲストは、複数のベッドルームやNIGO氏自身の別荘と同じ仕様のスリーピングポッドに滞在できる。さらに、サウナ、ジム、木製の日本風呂も完備しているほか、NIGO氏の日本の陶芸界への深い関わりにインスパイアされ、茶道のための本格的な茶室も用意されている。

北海道・ルスツリゾートのスキー場山頂

国際的に活躍するノルウェー設立の建築デザイン事務所、Snøhettaが手掛けるNOT A HOTEL RUSUTSUが北海道のルスツリゾートに誕生する。販売開始は2025年冬を予定している。新千歳空港や札幌からわずか90分、羊蹄山の麓に抱かれた本格リゾートであるルスツリゾートのスキー場山頂に1棟のヴィラが誕生。デザインは天文学の「天頂」という概念からインスピレーションを得ている。天頂とは、空を見上げたときに真上にある点のこと。この概念を建築に取り入れることで人々の目線や意識を上へ向けさせ、人間の体験を高める空間の創造に変換していく。

NOT A HOTEL RUSUTSU

神奈川県三浦市の海が見える高台

神奈川県三浦市の海が見える高台に「NOT A HOTEL MIURA」が誕生し、A .N .D .クリエイティブディレクター小坂竜が「NOT A HOTEL MIURA」内レストランをデザイン、NOT A HOTEL ARCHITECTSが全体の建築設計を担当する。

POOL CLUBがコンセプトのNOT A HOTEL MIURAは、砂浜のビーチプール、インフィニティプール、プライベートプールなど様々なプールを楽しめる空間。大きさ別に3タイプの客室を用意。スタンダードは最大4名宿泊可能、メゾネットは屋上+プール付きの中庭あり、フラッグシップはプライベートインフィニティプールを配備している。さらに、共用施設として大きいサウナや水風呂、インナープール、休憩室、緑に囲まれた外気浴スペース、ジムも完備している。販売開始は2025年春を予定している。

NOT A HOTEL MIURA

既存の群馬県・北軽井沢、宮崎県・青島もエリアを拡大、新ハウス登場

すでに開業しているAOSHIMA・KITAKARUIZAWAもエリアを拡大、新ハウスが登場する。

浅間山麓に位置するNOT A HOTEL KITAKARUIZAWAは、2024年4月に「BASE」、2024年7月に「IRORI」が開業を迎えオープンした。今後、新ハウス「MASU」や「WELLNESS」、現在同社が開催している建築コンペティションの優勝作品が建設されるなど、さらに拡張する。

日本を代表するインテリアデザイナーであり、Wonderwall片山正通氏が手掛ける「MASU」は、"数寄に住む - As you like it.-"がコンセプト。個人の好みに合わせてアップデートを重ねるスタイルである数寄屋造りに、桂離宮でも見られる高床式を採用することにより、居住部分からの眺望と、使用用途に縛られない多様な使い方ができるピロティを確保した。空間と共鳴するのは、ミッドセンチュリー期に活躍した海外デザイナーのマスターピース家具。日本建築が世界に与えた影響、そしてその中で見えてくる西洋建築思想との共通点に注目し、文化の再解釈と再編集を通じて豊かな住空間を作り出した。販売開始は2024年秋を予定している。

NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA MASU

柴田陽子氏が監修する「NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA WELLNESS」が「BASE」「IRORI」が既に開業している北軽井沢に誕生する。豊かな自然を感じながら籠りたくなる心地よい65m2~80m2の部屋が全24室。温泉やジム、スパ施設など身体を整える共用施設が充実し、ウェルネスに気を配ったこだわりのレストランやコンテンツを用意する予定。販売開始は2025年秋を予定している。

NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA WELLNESS

宮崎県青島に位置する「NOT A HOTEL AOSHIMA」が増築され、新ハウスが誕生する。1、2階にわたる最大4名宿泊可能なお部屋が全4室、3階は最大6名宿泊可能で横長のプライベートインフィニティプールを配備した全1室が誕生。目の前が海のため、お部屋からすぐにビーチに行くことができる。すでにNOT A HOTEL AOSHIMAにて開業しているモデル「MASTERPIECE」「CHILL」「SURF」「GARDEN」の設計を手掛けられた、ジェネラルデザイン代表の大堀伸氏がデザインを監修する。販売開始は2024年秋を予定している。