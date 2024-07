韓国のガールズグループ・aespa(エスパ)のドキュメンタリー映画『aespa: MY First page』が、8月30日から公開される。auスマートパスプレミアムでは、上映期間中いつでも1,100円で鑑賞できる会員特典を実施する。

8月30日から公開されるドキュメンタリー映画『aespa: MY First page』 (C)2024 SM ENTERTAINMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.