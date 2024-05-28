魂ネイションズ公式X(@t_features)は、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ライジングフリーダムガンダム」(19,800円)の再販決定を5月28日に発表した。再販時期は2024年11月、一般店頭にて6月3日より予約開始とのこと。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ライジングフリーダムガンダム」(19,800円)

2024年1月26日に発売された「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ライジングフリーダムガンダム」は、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』でキラ・ヤマトが登場する、ストライクフリーダムガンダムの運用データと、ムラサメで培った可変技術を流用してオーブが設計した機体。劇中を追求したスタイル、重量感を演出するダイキャストパーツ、複雑な彩色表現、更に各種武装の展開や変形ギミックを内蔵したハイクオリティ完成品モデルだ。

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