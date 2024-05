能登半島地震の復興支援ライブ「PEACEFUL PARK 2024 for 能登 -supported by NTT docomo-」が7月6、7日に石川・石川県産業展示館で開催される。

「エンターテイメントの力で被災地を元気づける」をテーマに掲げ、2日間にわたり行われるこのライブ。北陸地方に縁があるMISIAに加え、NARITA THOMAS SIMPSON、Little Black Dressが両日ともに出演するほか、1日目には藤井フミヤ、緑黄色社会、Rockon Social Club、Leola、GLAY、美 少年、2日目には久保田利伸、元ちとせ、Little Glee Monster、EXIT、今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS)、岩田剛典(EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS)、THE RAMPAGE、氣志團、FRUITS ZIPPER、 JO1の参加も決定している。

ローソンチケットでは5月27日までチケットの第1次先行抽選予約を受付中。なおイベントオフィシャルサイトではd払いによるオンライン募金を受け付けている。

PEACEFUL PARK 2024 for 能登 -supported by NTT docomo-

2024年7月6日(土)石川県 石川県産業展示館

<出演者>

MISIA / 藤井フミヤ / 緑黄色社会 / Rockon Social Club / NARITA THOMAS SIMPSON / Leola / Little Black Dress / GLAY / 美 少年 / and more



2024年7月7日(日)石川県 石川県産業展示館

<出演者>

MISIA / 久保田利伸 / 元ちとせ / Little Glee Monster / NARITA THOMAS SIMPSON / EXIT / 今市隆二 / 岩田剛典 / THE RAMPAGE / Little Black Dress / 氣志團 / FRUITS ZIPPER / JO1 / and more

MISIA コメント

今年1月に発生した令和6年能登半島地震から、4ヶ月が経ちます。

しかし、今もなお住む場所や生活のめどが立たない方々が多くいらっしゃること、懸命に復旧活動がされているものの、いまだ下水道の復旧もままならないままの場所も残されている話など、大変な状況を耳にいたします。まだまだ心を寄せていくことが大切です。

この度、復興支援ライブ「PEACEFUL PARK 2024 for 能登」の開催が決定しました。

7月6日と7日の2日間、多くのアーティストをはじめ、たくさんの想いや力が集結します。

能登半島で炊き出しを行った際、音楽でも何かお力になれればと思っていたので、「エンターテイメントの力」で被災地を元気づけ、心の支援、そして復興支援へと繋げていこうという想いから開催されるこのフェスで音楽を届けられることがとても嬉しいです。

七夕の時期に開かれるこのフェス。「音楽」そして「エンターテイメント」という天の川で、人と人を、皆様の心と心を繋げられるよう、心を込めて歌っていきます。

どうぞ、皆様もご参加ください!

元ちとせ コメント

能登半島地震で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

発生から4ヶ月が経ち、季節が春に変わった今もなお不自由な暮らしを余儀なくされている方々が沢山いらっしゃることを思うと胸が痛みます。

一日も早く、皆さまに平穏な日常が戻ることを強く願っています。

地震が起きてからずっと自分に出来ることは何かと考えていた中で、今回MISIAさんから声を掛けていただいて、力になることができるならとすぐに参加を決めました。

ライブでは私からのハイヌミカゼ(南の島の魂)とコトノハを、そして、素晴らしいミュージシャンの方々と奏でる音霊を、心をこめてお届けしたいと思います。

音楽から少しでもパワーを受け取っていただけたら嬉しいです。

長屋晴子(緑黄色社会)コメント

体だけでなく、心が元気であること。大事にすべきことだと思います。同じ状況でも心が元気で気持ちが前を向いているだけで何かが変わること、たくさんあります。

私たちの音楽が、少しでも誰かの耳に届いて、心に寄り添えるのなら。そう思い、今回こちらのイベントに出演させていただくことになりました。

音楽にしか出せないパワーを持って、何度も足を運んだ大好きな石川へ行きます。よろしくお願いします。

Little Glee Monster コメント

この度の能登地方の震災に際して、被災された皆さまへ心よりお見舞い申し上げます。

「PEACEFUL PARK 2024 for 能登」に出演させていただきます。

このお話を頂いた時に、不安な気持ちを抱える被災地の皆さまを私たちの歌で、少しでも元気づけられたり勇気づけられたりできないだろうかと考えました。

Little Glee Monsterの歌を通じて、少しでも皆様の心に希望と勇気を届けられるよう、皆さまの笑顔が少しでも見られるよう、全力でパフォーマンスさせていただきます。よろしくお願いいたします。

当日は皆さまにライブを楽しんでいただけたらとても嬉しいです。

1日も早い復興を心よりお祈りしております。

成田昭次(Rockon Social Club)コメント

今回の「PEACEFUL PARK」は「for 能登」。

能登半島地震の被災地と被災された方々への支援を目的としたイベントになります。

僕は2月に輪島市の炊き出しに参加させて貰いました。

その時に自分の目で見た物、被災地の方々と触れ合って感じた事、言葉で表現出来ない何かを、音楽を通して皆さんに届けられたらと思います。

一緒に思い切り楽しんで、そのPeaceパワーを遠くまで広げていきましょう!

寺岡呼人(NARITA THOMAS SIMPSON)コメント

この度、能登地方の震災に際し、心よりお見舞い申し上げます。

大切な家族を失った方、慣れない避難所生活を送られている方、その他にも大変な思いをなさっている方が大勢いらっしゃることかと思うと、言葉にならない思いがあふれてきます。

この国では、いつ何処で何が起こるか分からない状態で、その中で我々は助け合う気持ちを持ち続ける事が大事だと思っています。

我々ができることはとても些細な事ですが、少しでも我々の音楽でお役に立てたら幸いです。

心より、安全と1日も早い復興を祈っております。

TERU(GLAY)コメント

この度の震災に際し、心よりお見舞い申し上げます。

能登半島地震による被害の大きさを知り、一刻も早い復興を願っておりました。

音楽の力を信じ、過去に幾度かの復興ライブに参加させて頂いたこともあり、

石川県の皆様にも早く音楽を届けたいという思いがずっと心内にありました。

このイベント、そしてGLAYの音楽を通して、少しでも前に進む力をお届けできたらと思います。

美 少年 コメント

能登半島地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

1日でも早いご復興を祈っています。

「PEACEFUL PARK 2024 for 能登」に出演させていただくことになりました。

このお話をいただき、改めて今の僕たちにできることを話し合いました。

“僕たちのステージで少しでも笑顔と元気を届けたい”

いつも沢山の応援を励みに活動している僕たちは、大変な時こそ支え合える存在でありたいと思っています。

微力ながらその想いを歌に込めて、精一杯お届けしたいと思います。

よろしくお願いします。

綾小路翔(氣志團)コメント

伝えたい事は山盛りあるのに、どうしてもうまく言葉に出来ません。

だから、ステージでお見せします。

笑顔にしてみせるよ。絶対。

明日が待ち遠しくなる様な、そんなパフォーマンスを約束するから。

異常に過剰に期待しかしないで。

逢えるのを楽しみにしています。

連れて行くぜ、ピリオドの向こうへ。

FRUITS ZIPPER コメント

「PEACEFUL PARK 2024 for 能登」に参加させていただきます。

当日は私たちのライブを通じて、皆さまにたくさんパワーを感じて笑顔になってもらえるように、全力でパフォーマンスさせていただきます!被災された皆さまが一日も早く平穏な日常に戻れますように。メンバー一同、心よりお祈りしています。

JO1 コメント

今回、復興支援の想いに賛同し「PEACEFUL PARK 2024 for 能登」に出させて頂きます! 僕たちのパフォーマンスが、少しでも能登のみなさんの元気に繋がってくれたら嬉しく思います!! 全力でパフォーマンスさせていただきます!