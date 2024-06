TOMORROW X TOGETHERのライブBlu-ray / DVD「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN」が9月4日にリリースされる。

本作には昨年行われたワールドツアー「ACT : SWEET MIRAGE」日本公演の模様を収録。初回限定盤には埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演と大阪・京セラドーム大阪での追加公演の本編映像が完全収録されるのに加え、舞台裏の様子を収めた特典ディスクが付属し、ディスク3枚の合計収録時間は約9時間におよぶ。

また通常盤には京セラドーム大阪公演の本編映像ディスクと、追加公演の開催が発表された瞬間から始まるメイキング映像ディスクが同梱される。

さらに初回限定盤には52ページ、通常盤には24ページのフォトブックが付属。初回限定盤にはメンバー別フォトカード5枚セット、通常盤には5枚のうちランダムで1枚が封入され、これらのカードはBlu-rayとDVDでそれぞれ異なるビジュアルとなる。

TOMORROW X TOGETHER「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN」収録内容

初回限定盤Blu-ray

DISC 1

2023.04.19 IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA

DISC 2

2023.07.02 IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA

DISC 3

Making of IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA & KYOCERA DOME OSAKA

初回限定盤DVD

DISC 1

2023.04.19 IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA

DISC 2

2023.07.02 IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA

DISC 3

2023.07.02 IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA

Making of IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA & KYOCERA DOME OSAKA

通常盤Blu-ray

DISC 1

2023.07.02 IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA

DISC 2

Making of IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA

通常盤DVD

DISC 1

2023.07.02 IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA

DISC 2

2023.07.02 IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA

Making of IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA

収録曲

2023.04.19<ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA

・5時53分の空で見つけた君と僕 [Japanese Ver.]

・Can't We Just Leave The Monster Alive?

・Drama [Japanese Ver.]

・No Rules

・Cat & Dog

・9と4分の3番線で君を待つ(Run Away)[Japanese Ver.]

・We Lost The Summer

・Can’t You See Me?(世界が燃えてしまった夜、僕たちは...)[Japanese Ver.]

・0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat. 幾田りら[Japanese Ver.]

・LO$ER=LO♡ER

・Dear Sputnik

・Magic

・Opening Sequence

・Anti-Romantic

・Eternally

・Good Boy Gone Bad[Japanese Ver.]

・Tinnitus(Wanna be a rock)

・Devil by the Window

・Angel Or Devil[Japanese Ver.]

・Ice Cream

・Happy Fools(TOMORROW X TOGETHER Ver.)

・Sugar Rush Ride

・Farewell, Neverland

・Blue Spring

・Our Summer

2023.07.02<ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA

・5時53分の空で見つけた君と僕[Japanese Ver.]

・Can't We Just Leave The Monster Alive?

・Drama[Japanese Ver.]

・No Rules

・Cat & Dog

・9と4分の3番線で君を待つ(Run Away)[Japanese Ver.]

・We Lost The Summer

・Can't You See Me?(世界が燃えてしまった夜、僕たちは...)[Japanese Ver.]

・0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat. 幾田りら[Japanese Ver.]

・LO$ER=LO♡ER

・Dear Sputnik

・Force

・Magic

・Opening Sequence

・ひとりの夜(Hitori no Yoru)

・君じゃない誰かの愛し方(Ring)

・Good Boy Gone Bad[Japanese Ver.]

・Tinnitus(Wanna be a rock)

・Devil by the Window

・Angel Or Devil[Japanese Ver.]

・Ice Cream

・Happy Fools(TOMORROW X TOGETHER Ver.)

・Sugar Rush Ride[Japanese Ver.]

・Farewell, Neverland

・Blue Spring

・紫陽花のような恋(Hydrangea Love)

・Our Summer

・Ito