お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が5月28日、自身のX(Twitter)を更新。13人組K-POPグループ・SEVENTEENのライブ後の電車で、ファンと遭遇した際の心温まるエピソードを明かした。

痴漢と間違われたかと思いきや…

SEVENTEENは、5月25~26日に神奈川・日産スタジアムで「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」を開催。SEVENTEENファンの塚地は25日に「#SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO JAPAN やっぱ凄かった!」と同公演を観に行ったことを報告していた。

その同日、ライブに行っていたSEVENTEENのファンが帰りの電車で塚地を見つけたものの、声を掛けるのをためらってしまい、代わりにスマホの画面を見せて「楽しかったですね!!SEVENTEEN最高!!!これからも推していきましょうね!!!」というメッセージを伝えたとXで発信。その時の塚地の対応を「電車降りる時にこれ見せたら笑顔でうんうん てしてくださって」と振り返り、「私らと同じようにチケットも自力で取って電車でいらしてて..更に神対応で好感度爆上がり」「とてもいい方だった」とファンとしての姿勢や人柄を絶賛した。

これを受け、塚地は引用リツイートする形で、「セブチのライブ帰り、電車内で立ってたら、隣の女性がおもむろにスマホ画面を見せてきたので、痴漢と間違われ証拠の写真なんですけど!みたいなことかと思い、僕はしてません!とちゃんと弁明しなきゃと見たらこの文面で。笑」とポスト。そして、SEVENTEENファンから差し出されたスマホの画面のメッセージを見て、「凄く共感!」「お気遣いありがとうございました!」と感謝の気持ちをつづった。

こうした投稿にファンからは、「感動して泣いてます」「塚地さんも粋ですね」「いい話すぎる!」「優しい世界」「塚ちゃん自力でチケット取ってしかも電車でライブとか神CARATやん」「塚地さんと連番したい」「塚地さんもCARATちゃんも素敵」「自力でチケット取るのすご」「塚地さんがこれからもずーっと幸せな人生、幸せな推し活をお過ごしになられますように」「塚地さんも推せる」など多くの感動の声が寄せられ、1,600件を超えるリポストで拡散されている。