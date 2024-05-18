アニメ「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」の“クライマックスアニメMV”が公開された。これは5月21日にTOKYO MX、BS11で放送される最終話に向けたものだ。

「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」は2016年に初演が行われた「舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺」第1作の脚本を原案としたアニメ。MVにはINIによるオープニングテーマ 「Whatever Happens」がフルバージョンで使用されており、刀剣男士としてこの本丸に新たに顕現した不動行光や過去の出来事に苦悩する宗三左文字など、織田信長にまつわる刀剣男士の姿が中心に描かれた。

アニメ「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」

2024年4月2日（火）23:00よりTOKYO MX、BS11にて全8話放送

スタッフ

原案：「刀剣乱舞ONLINE」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）

監督：市川量也

シリーズ構成・脚本：末満健一（脚本原案：舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺）

キャラクターデザイン：高田真理

美術監督：根本洋行

撮影監督：野村達哉

音響監督：菊田浩巳

音楽：葛西竜之介

音響制作：楽音舎

編集：ドメリカ

製作：『刀剣乱舞 廻』製作委員会

アニメーション制作：ドメリカ

キャスト

三日月宗近：鳥海浩輔

山姥切国広：前野智昭

宗三左文字：泰勇気

不動行光：阪口大助

へし切長谷部：新垣樽助

薬研藤四郎：山下誠一郎

江雪左文字：佐藤拓也

小夜左文字：村瀬歩

一期一振：田丸篤志

鯰尾藤四郎：斉藤壮馬

燭台切光忠：佐藤拓也

鶴丸国永：斉藤壮馬

ほか

(c)2024 NITRO PLUS・EXNOA LLC/『刀剣乱舞 廻』製作委員会