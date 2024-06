鳥山明がキャラクターデザインを手がけたゲーム「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」のHD-2D版が、11月14日に発売されることが決定。前作となる「ドラゴンクエスト」「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」のHD‐2D版「ドラゴンクエストI&II」が2025年に発売されることも発表された。

「ドラゴンクエスト」シリーズの第3作として1988年に発売された「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」。勇敢な戦士だった父・オルテガの遺志を継いだ主人公が、闇の国より現れた魔王バラモスを倒すため冒険を繰り広げる。リメイクとなるHD‐2D版は、ドット絵と3DCGが融合したグラフィック表現が特徴。発売日の告知に合わせて解禁されたトレーラー映像では、開発中のプレイ画面を一部見ることが可能だ。対応機種はNintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Microsoft Store on Windows。ゲーム公式サイトでは法人別の予約特典も紹介されている。

「ドラゴンクエスト」「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」の3作品は、物語や冒険の舞台につながりがあることから、伝説の勇者・ロトの名を取って"ロト三部作"と呼ばれている。鳥山は「ドラゴンクエスト」から続けてキャラクターデザインを担当していた。

なおHD-2D版のパッケージイラストは、いずれもスクウェア・エニックスの生島直樹が手がけている。

(c) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX (c) SUGIYAMA KOBO (c) SUGIYAMA KOBO