TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez Season2」のキャラクターイラストが公開された。

7月6日に放送開始の「カードファイト!! ヴァンガード Divinez Season2」。明導アキナ、藍川クオン、西園寺ユナ、黒崎キョウマ、鼎センカ、向江ジンキ、明導ヒカリ、シヴィルトのイラストがお目見えした。明導アキナ役は宮田俊哉、藍川クオン役は島崎信長、西園寺ユナ役は渡瀬結月、黒崎キョウマ役は水中雅章、鼎センカ役は橘田いずみ、向江ジンキ役は山下大輝、明導ヒカリ役は幸村恵理、シヴィルト役は釘宮理恵が務める。

またオープニングはすとぷりの「宿命」、エンディングはMyGO!!!!!の「端程山」に決定。これらの情報は本日6月18日に開催された「ブシロードTCG戦略発表会2024 夏」で発表され、イベントには宮田、島崎、水中、山下、幸村、渡瀬らが登壇した。

「カードファイト!! ヴァンガード Divinez Season2」はキャラクターデザイン原案をCLAMP、アニメーション制作をキネマシトラスが手がけるアニメ。第1期はアキナが妹の病を治すため、勝ち残った者の願いが叶うという“運命大戦”に挑む物語を展開。第2期ではアキナたちの前に、謎の敵・シヴィルトと6人の“宿命者カード”の所有者が立ちはだかる。

カードファイト!! ヴァンガード Divinez Season2

放送情報

テレビ愛知・テレ東系列6局ネット：2024年7月6日（土）8:00放送開始

配信情報

Prime Video / dアニメストア / ABEMA/DMM TV / U-NEXT / YouTube ほか

スタッフ

製作総指揮・原案：木谷高明

原作：ブシロード、伊藤彰

キャラクターデザイン原案：CLAMP

監督：山田卓

シリーズ構成：校條春、大西雄仁

キャラクターデザイン：永作友克、齊田博之

総作画監督：永作友克、PARK Gayoung

ユニット作画監督：小栗寛子

カード演出：山本浩暉

プロップデザイン：多田靖子、国吉杏美

メカニックデザイン：高倉武史

ロゴデザイン：鎌田誠

美術設定：石森連

美術監督：李春

3DCGディレクター：西野隼人

色彩設計：小宮ひかり

撮影監督：武井夏樹、大友志優

音響監督：明田川仁

音響効果：上野励

編集：黒澤雅之

音楽：桑野聖

入場曲音楽プロデューサー：山田公平

制作担当：越石英一

アニメーション制作：Kinema citrus、ぎふとアニメーション、STUDIO JEMI

製作：ブシロード

キャスト

明導アキナ：宮田俊哉

ガブエリウス：福山潤

明導ヒカリ：幸村恵理

員弁ナオ：西尾夕香

呼続スオウ：川島零士

西塔ミコト：岩田陽葵

清蔵タイゾウ：真野拓実

伊勢木マサノリ：森嶋秀太

シヴィルト：釘宮理恵

藍川クオン：島崎信長

鼎センカ：橘田いずみ

西園寺ユナ：渡瀬結月

黒崎キョウマ：水中雅章

向江ジンキ：山下大輝

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

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