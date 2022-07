韓国の5人組ガールズグループ ITZY。キャッチーな楽曲とハイクオリティなパフォーマンスで人気を集める彼女たちは、K-POP第4世代の中心グループとしてグローバルな活躍を見せています。

今回は、そんなITZYの各メンバーのプロフィールを詳しくご紹介。また、グループの魅力や人気曲、最新情報についても解説します。

圧倒的なパフォーマンスで多くのファンを魅了するITZYをチェックしてみましょう!

ITZYのメンバーのプロフィールや人気曲などを紹介していきます

ITZY(イッジ)とは?

ITZYはJYPエンターテイメント(以下、JYP)に所属する5人組ガールズグループです。ITZY と書いて「イッジ」と読みます。

JYPはワンダーガールズやmiss A、TWICEなど数多くの人気ガールズグループを世に送り出してきたことから“ガールズグループの名家”と呼ばれている韓国の大手芸能事務所。ITZYは、JYPがTWICE以来4年ぶりに手掛けるガールズグループということもあり、「TWICEの妹分」としてデビュー前から大きな注目を集めていました。

そんななかデビューを飾った彼女たちは、デビュー曲がいきなりの大ヒットを記録。その年の韓国主要音楽賞でも新人賞を総なめするなど大活躍を見せました。

その後も数々の曲をヒットさせ、今ではKーPOP第4世代を代表するガールズグループとして世界的な人気を誇っています。

ITZYのデビュー日はいつ?

ITZYは2019年2月12日に、1stデジタルシングル「IT'z Different」でデビューしました。タイトル曲「DALLA DALLA」のMVは当時、K-POPのデビュー曲史上最速で1億回再生を突破。また音楽番組でも9冠を獲得するなど、新人としては異例ともいえる 好成績を残しています。

日本デビューはしてる?

ITZYは、2021年12月22日にデビューベストアルバム「IT‘z ITZY」で日本デビューを果たしました。

韓国でのデビュー曲「DALLA DALLA」から「LOCO」までの日本語バージョン、韓国語バージョンそれぞれを収録した本作は、オリコンオリコン週間アルバムランキングで2週連続TOP10入りを記録しています。

また、2022年4月6日には初の日本オリジナル曲「voltage」を発売。ITZYらしいガールクラッシュな魅力が光る一曲で、日本デビューを心待ちにしていたファンたちを喜ばせました。

ITZYのグループ名の由来

「ITZY」というグループ名は、「EVERYTHING YOU WANT IT’Z IN US. ITZY?ITZY!」…「あなたたちが望むものはすべてITZYの中にあるよね?ある!」という意味が込められています。

英語の「it(イット)」と韓国語で「ある」を意味する「있다(イッタ)」という言葉から名付けられたそうです。ITZYのガールクラッシュコンセプトにぴったりなグループ名ですよね。

ITZYのファンクラブ名

ITZYの公式ファンクラブ名は「MIDZY(ミッジ)」。韓国語で「信じる」という意味を持つ「ミッタ」とITZYを掛け合わせて作られたといいます。

ファンクラブ名発表の際に公開されたイメージビジュアルには、「ITZYはMIDZYだけを信じてる!」と書いてあり、ファンを喜ばせました。

ITZYのメンバープロフィールを年齢順に紹介

ここからはITZYの各メンバーのプロフィールを年齢順に詳しく紹介していきます。

イェジ

本名 ファン・イェジ 生年月日 2000年5月26日 出身地 韓国・全羅北道全州市 血液型 A型 身長 167cm ポジション リーダー・メインダンサー・リードボーカル・サブラッパー

最年長メンバーでITZYのリーダーを務めているイェジ。切れ長の目が特徴的なことから“猫顔アイドル”と呼ばれ人気を集めています。練習生時代にバラエティ番組「THE FAN」や、オーディション番組「StrayKids」に出演していたためデビュー前から知名度があり、デビューを心待ちにしているファンも多くいました。

そんなイェジはダンススキルに定評があるメンバー。K-POP第4世代のガールズグループの中でもトップクラスの実力を誇り、力強くキレのあるダンスでファンを魅了します。とてもストイックで練習生時代も熱心にレッスンに励んできたそうです。

2021年3月には、優れたダンススキルを持つアイドルのみが出演できるコンテンツ『Artist Of The Month』の主人公に選出。YouTubeで公開されたパフォーマンス動画は瞬く間に話題となり、2022年7月現在では4,300万回という驚異の再生回数を記録しています。

クールな見た目ですが、人懐っこく誰とでも仲良くなれる性格で、ファンにもとても優しいのだとか。ITZYをまとめる頼れるリーダーです。

リア

本名 チェ・ジス 生年月日 2000年7月21日 出身地 韓国・仁川広域市 血液型 AB型 身長 162cm ポジション メインボーカル

英語が堪能でITZYのメインボーカルを担当するリア。小学生のときに留学先のカナダでSMエンターテイメントのグローバルオーディションに参加し見事合格したものの、両親の意向で退社したという経験を持つそうです。その後、JYPエンターテイメントに入社し、約4年間の練習生生活を経てITZYとしてデビューしました。

リアの最大の魅力は高い歌唱力。美しく柔らかな歌声の持ち主で、語学力を生かした英語曲のカバーやバラードなどを得意とします。一方でITZYのパワフルな楽曲も歌いこなし、曲に合わせて声を自在に操ることができるボーカリストです。

上品でお嬢様のような雰囲気から大人しそうなイメージを抱かれがちですが、実際には明るく社交的な性格なのだとか。バラエティ番組などでかわいらしく元気いっぱいに笑う彼女の姿は、見ているだけで思わず笑顔になってしまいます。

ちなみにメンバーでは唯一の芸名。「リア」という芸名は、カナダ留学中の英語名が「ジュリア」だったことから来ているそうです。

リュジン

本名 シン・リュジン 生年月日 2001年4月17日 出身地 韓国・ソウル特別市 血液型 B型 身長 164cm ポジション センター・メインラッパー・サブボーカル・リードダンサー

メインラッパー兼リードダンサーを担当するリュジン。JYPへ入社したきっかけはスカウトで、なんとGOT7のファンミーティングを見に行った際に事務所関係者に声を掛けられたというK-POPファンなら誰もが憧れるようなエピソードの持ち主です。

練習生時代には「MIXNINE」や「StrayKids」などのオーディション番組に参加し、好成績を残しています。また、BTSのコンセプトフィルム「LOVE YOURSELF Highlight Reel ‘起承轉結’」に出演した経験もあり、デビュー前から名の知れた存在でした。

そんなリュジンはパワフルなダンスが持ち味。ダンスパートやエンディングなどでセンターを任されることも多くあります。圧倒的な存在感を放つリュジンのダンスはK-POPファンの間でも度々話題となり、特に「WANNABE」で披露した肩ダンスは「かっこよすぎる!」と称賛の声が多く上がりました。

サバサバした性格で同性からの人気も高いリュジンですが、意外にも愛嬌が多いタイプなのだとか。ステージ上とのギャップにハマるファンも多いようです。

チェリョン

本名 イ・チェリョン 生年月日 2001年6月5日 出身地 韓国・京畿道龍仁市 血液型 B型 身長 166cm ポジション サブボーカル・メインダンサー

イェジとともにITZYのメインダンサーを務めるチェリョン。姉は「IZ*ONE」のメンバーとして活動していたチェヨンで、K-POP界きっての仲良し姉妹として有名です。2013年にチェヨンとともにオーディション番組『K-POP STAR season 3』に出演し、番組内では惜しくも脱落してしまいますが、優れたダンススキルが評価され姉妹そろってJYPに入社しました。

2015年には「TWICE」を生んだオーディション番組『SIXTEEN』に参加。最終審査まで残る健闘を見せるも、あと一歩というところでデビューを逃してしまいます。しかし、その後もJYPで練習生活に励み、見事ITZYのメンバーとしてデビューを果たしました。

清楚でかわいらしい雰囲気のチェリョンですが、ステージではパワフルで堂々としたパフォーマンスを見せます。しなやかで美しい彼女のダンスは見る者を惹きつける魅力があると評判です。彼女も『Artist Of The Month』の主人公に選ばれたことがあり、パフォーマンス動画ではダンサー顔負けの実力を披露し話題となりました。

ステージ上ではカリスマ性あふれるカッコいい姿を見せますが、普段は穏やかで優しいタイプだそう。一方で、モノマネを披露してメンバーを笑わせるというお茶目な一面も持っています。

ユナ

本名 シン・ユナ 生年月日 2003年12月9日 出身地 国京畿道水原市 血液型 A型 身長 170cm ポジション サブボーカル・リードダンサー・ビジュアル

ITZYの最年少メンバー・ユナ。端正な顔立ちと抜群のスタイルでITZYのビジュアル担当と呼ばれています。15歳という若さでデビューし、すでに完成されたビジュアルを誇っていたユナは当時「15歳に見えない」と話題に。デビュー後もさらに磨きのかかった美貌でファンを虜にしています。

K-POPアイドルの中には幼いころからアイドルを目指していたという人も多いですが、ユナはアイドルに全く興味がなく「フロアボール」に打ち込むスポーツ少女だったそうです。しかし、小学生のときに見に行ったコンサート会場でJYPにスカウトされ入社することになったといいます。

練習生時代にはほかのメンバーとともにオーディション番組「StrayKids」やBTSのコンセプトフィルム「LOVE YOURSELF Highlight Reel ‘起承轉結’」に出演。正式デビュー前からその美貌で大きな注目を集めていました。

美しいビジュアルに目が行きがちですが、実は優れたダンススキルの持ち主。スポーツで鍛えた体幹を活かしたメリハリのあるダンスは多くのファンを魅了しています。

パフォーマンス中は大人っぽい姿を見せますが、普段は末っ子らしい天真爛漫な性格なのだとか。愛嬌満点でメンバーたちにも可愛がられているそうです。

ITZYのメンバーはそれぞれ異なる魅力を持っています

ITZYの魅力って?

デビュー当時から独自のスタイルでK-POP第4世代を牽引してきたITZY。ここからは、そんなITZYの魅力に迫ります。

圧倒的なダンスパフォーマンス

まずはなんといっても圧倒的なダンスパフォーマンスがITZY最大の魅力です。高いダンススキルを持つメンバーが揃い、デビュー曲から新人とは思えないパフォーマンスで世間を驚かせました。

難易度の高い振り付けも華麗にこなし、全員がピッタリと揃った一糸乱れぬダンスパフォーマンは圧巻の一言。どんなにハードでもステージ上ではその大変さを感じさせないのも彼女たちの魅力です。

また、新曲を出す度にレベルアップしたステージを見せてくれるという点も、多くのファンに愛される秘訣といえるでしょう。

ガールクラッシュなコンセプト

ITZYはデビューからガールクラッシュコンセプトを貫いてきました。かっこよさを前面に押し出した楽曲や衣装、ダンスは多くの同性から支持を集めています。メンバーに憧れ、メイクやファッションを真似するファンも多くいるようです。

現在のK-POP界はガールズグループ戦国時代と呼ばれ、ガールクラッシュをコンセプトにしたガールズグループもたくさんいますが、ITZYは彼女たちだけにしかないカラーでファンを魅了しています。

中毒性のある楽曲

一度聞くと忘れられない中毒性のある楽曲もITZYが愛される理由の一つ。個性的でありながらキャッチーなメロディは、ついつい口ずさんでしまうという方も多いはずです。

また、ITZYの楽曲は意思の強さを表したものや、「自分は自分」と自己肯定する歌詞が多く、まさにガールクラッシュなコンセプトにぴったり。聞くだけで前向きな気持ちになれるようなそんな魅力があります。

真似したくなるおしゃれな衣装

ITZYといえばステージで毎回披露するおしゃれな衣装も魅力的。キラキラやファーを使ったゴージャスなスタイルやネオンカラーなどを使用したポップなスタイルなど、クールで個性的な衣装は見逃せません。

ハイブランドの洋服を着こなすことも多く、一度は着てみたいと憧れる方も多いのではないでしょうか。

ガールクラッシュのコンセプトにふさわしいスタイリッシュな衣装は、彼女たちの魅力をより一層引き立てています。

ITZYの人気曲を紹介

これまで数々のヒット曲を生み出してきたITZY。ここではその中から特におすすめしたい人気曲4つをピックアップしてご紹介します。

DALLA DALLA

2019年に発売されたITZYのデビュー曲。当時、新人とは思えないクオリティの高さに多くのK-POPファンが驚きの声を上げました。

ポップな曲調ながら、今の自分を愛し大切にしようという力強いメッセージが込められた歌詞が特徴的な一曲です。

MVもカッコイイと話題になり、再生回数は公開直後からぐんぐんと上昇。現在(2022年7月)はなんと3億回以上も再生されています。まさにITZYの代表曲ともいえる楽曲です。

WANNABE

2020年3月に発売された2ndアルバムのタイトル曲。ハウス系ミュージックの中にいろいろな音楽要素が詰め込まれた楽曲で、聞くと思わずテンションが上がる一曲です。

この曲は米ビルボードの「ワールドデジタルソングセールス」で4位を記録しました。

またWANNABEと言えば、曲の冒頭で披露する「肩ダンス」が話題になったことでも知られています。この曲のコピーダンス動画を投稿する「WANNABEchallenge」も流行しました。

Loco

2021年9月24日に発売された1stフルアルバムのタイトル曲。激しい恋に落ちてしまった女性の気持ちを歌った曲で、これまでの曲とは違ったITZYの新しい一面を魅せてくれました。

ちなみにこの曲の振り付けは、メンバーいわく“腕が上がらなくなるほどハードなダンス”だったそう。彼女たちのかっこよさが際立つパフォーマンスは必見です。

ICY

2019年7月29日に発売された1stミニアルバムのタイトル曲。堂々と自分の道を突き進むクールな女性の気持ちを歌った、ITZY初のサマーソングです。

この曲はJ.Y.Parkが作詞作曲を担当。キャッチーでクセになるメロディが印象的な一曲に仕上がっています。夏らしいポップでカラフルなイメージのMVにも注目してみてください。

ITZYの最新情報

ここでは、ITZYの最新情報をお届けします。

7月に新曲でカムバック

2022年7月15日にニューアルバム「CHECKMATE」をリリースすることが発表されています。

7月12日に公開されたタイトル曲「SNEAKERS」のMV Teaserでは、ゴージャスな衣装をまとったメンバーたちが話題となりました。約10か月ぶりとなる今回のカムバック。どんな新たな魅力を見せてくれるのか楽しみですね。

8月から初のワールドツアーを開催

カムバックのニュースと同時にITZY初となるワールドツアーの開催も発表されました。ソウルを皮切りにアメリカ8都市を周る全10公演を予定しています。

米ビルボードチャートにランクインするなど海外人気も高いITZY。このワールドツアーでさらに多くのファンを獲得することでしょう。

ITZYの日本ツアーにも期待したいですね

独自のカラーで突き進むITZYに今後も注目

今回はITZYのメンバーやグループの魅力などを詳しく紹介しました。

圧倒的なダンスパフォーマンスとガールクラッシュな魅力で多くのファンを惹きつけるITZY。さらなる飛躍が期待できる彼女たちから今後も目が離せません。

ITZYの魅力をもっと知りたいという方は、ぜひYoutubeや公式SNSをチェックしてみてください。