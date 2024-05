ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、パーク史上初のチーム協力戦・新団体プログラム「ジュラシック・パーク ~ザ・シークレット・ミッション~」の予約受付を、2024年5月8日(水)より開始する。

2001年のパーク開業以来、企業や団体などグループで来場するゲストに、専用施設でのエンターテイメント・パーティ、パークまるごと貸切りといったスペシャル・イベント・プログラムを提供してきたユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、“企業や団体へのロイヤリティを創造し、参加者同士のエモーショナル・コネクション(人と人との感情面での結びつき)を生み出す”イベントコンセプトのもと、団体ゲストのニーズにお応えするべく、企業パーティ商品のラインアップを強化してきたことが奏功し、コロナ禍にリモートワークが増え希薄になりつつある社員同士の交友を深める貴重な機会としても、多くの企業に利用されている。

そして今回、企業・団体ゲストのさらなるニーズにお応えすべく、新たに“チームビルディング”をイベントコンセプトに加えた新商品「ジュラシック・パーク ~ザ・シークレット・ミッション~」の販売を開始する。

「ジュラシック・パーク ~ザ・シークレット・ミッション~」は、世代を問わず親しまれる映画『ジュラシック・パーク』の世界観そのままに、ここでしか体験できないパークのオリジナル・ストーリーで、ワクワクドキドキの謎解きプログラムをお届けする。

本プログラムは、4名程度のチームに分かれパーク全体を周遊しながら、スマートフォンから次々に出題される謎解き要素に加え、チーム内のみならずチーム間で競争や協力する要素もあるオリジナル謎解きプログラム。年齢や役職に関わらず、誰でも楽しめ、特別感や達成感、一体感を味わうことができる。

また、同時に体験可能な人数も40~2,000名と幅広く、さまざまなグループ構成で利用可能。パーク全体で全身を使いながらミッションに没入し、ここでしか味わえない“チームビルディング”を通じて、より絆を深めて、参加した企業・団体が“超元気”に明日へ向かう活力となる機会を提供していくとしている。各詳細は公式サイトにて。

■「JURASSIC PARK -THE SECRET MISSION- (ジュラシック・パーク ~ザ・シークレット・ミッション~)」

【販売開始日】2024年5月28日(火)<予約受付開始:2024年5月8日(水)>

【利用時間】パーク営業時間中の2時間

【参加人数】40~2,000名

【商品価格】12,000円(1人あたり)

※1人あたりの価格には、スタジオ・パス、参加者ID、消費税が含まれる。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.