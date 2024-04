玩具メーカー・ジーピーは、ミニ将棋「どうぶつしょうぎ」とTVアニメ『転生したらスライムだった件』がコラボした特別バージョン「転スラ しょうぎ」を2024年6月28日に発売する。価格は1,760円(税込)。

「どうぶつしょうぎ」は、3×4マスの盤と、8枚の駒で遊ぶミニ将棋。かわいい動物の駒には動ける方向に印がついていて、子供にもわかりやすく、誰でもすぐに遊ぶことができる。

「転スラ しょうぎ」は、転スラのメインキャラクターが描かれたコマ(16種)から、自由にチーム編成して遊ぶことが可能。コマには動ける方向に印がついていて子供にもわかりやすいルールながら奥が深く、大人も楽しむことができる。

さらに、盤面は2種類あり、1つはジュラ・テンペスト連邦国の風景。もう1つは、ヴェルドラとイフリートが将棋をするシーンが盤面上に再現され、それぞれの世界(盤面)で、将棋が楽しめるようになっている。

