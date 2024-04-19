サンスター文具は、『刀剣乱舞ONLINE』より「刀剣乱舞ONLINE シーリングスタンプステッカー(全8種)」(880円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2024年7月発送予定。

「刀剣乱舞ONLINE シーリングスタンプステッカー(全8種)」は、上品なパール加工が施されたシーリングスタンプ型のステッカー。手紙やプレゼントの装飾はもちろん、スマホケースや日記などのコラージュにも活用できる。

1シート15枚入りで、「【藍】(三日月宗近／謙信景光／太鼓鐘貞宗／八丁念仏／小竜景光／大和守安定／山姥切長義／松井江／江雪左文字／日本号／白山吉光／次郎太刀／鬼丸国綱／姫鶴一文字／誉)」、「【空】(小夜左文字／千代金丸／人間無骨／地蔵行平／堀川国広／山鳥毛／燭台切光忠／巴形薙刀／大典太光世／福島光忠／南海太郎朝尊／稲葉江／明石国行／孫六兼元／誉)」、「【若草】(山姥切国広／蛍丸／石切丸／一期一振／毛利藤四郎／鶯丸／膝丸／石田正宗／篭手切江／にっかり青江／笹貫／御手杵／長曽祢虎徹／獅子王／誉)」、「【山吹】(小狐丸／浦島虎徹／山伏国広／鳴狐／南泉一文字／桑名江／五虎退／ソハヤノツルキ／治金丸／平野藤四郎／髭切／太閤左文字／前田藤四郎／誉×2)」、「【朱】(一文字則宗／火車切／陸奥守吉行／小烏丸／博多藤四郎／大倶利伽羅／静形薙刀／乱藤四郎／大千鳥十文字槍／愛染国俊／物吉貞宗／厚藤四郎／後藤藤四郎／同田貫正国／誉)」、「【紅】(大般若長光／抜丸／豊前江／大包平／信濃藤四郎／加州清光／肥前忠広／和泉守兼定／日向正宗／京極正宗／祢々切丸／小豆長光／古今伝授の太刀／包丁藤四郎／誉)」、「【桃】(今剣／亀甲貞宗／蜻蛉切／秋田藤四郎／北谷菜切／蜂須賀虎徹／村雲江／宗三左文字／千子村正／泛塵／後家兼光／薬研藤四郎／歌仙兼定／岩融／誉)」、「【菫】(源清麿／五月雨江／水心子正秀／鯰尾藤四郎／日光一文字／不動行光／へし切長谷部／実休光忠／七星剣／太郎太刀／数珠丸恒次／鶴丸国永／骨喰藤四郎／誉×2)」。

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