乃木坂46賀喜賀喜「美月さんがいてくださるのが“当たり前”…みたいな」卒業する山下美月への想いを吐露

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。4月11日(木)の放送は、先週の生放送に引き続き、賀喜が大好きで尊敬している先輩・山下美月が登場。5月11日(土)、12日(日)の2日間にわたって東京ドームで開催される「乃木坂46 山下美月 卒業コンサート」について語り合いました。賀喜:4月23日(火)には美月さんの2nd写真集『ヒロイン』の発売もあって、さらには美月さんの卒業コンサートも来月に迫ってきている……!山下:あっという間だね! ちょうど1ヵ月後ぐらい?賀喜:そうですね。山下:信じられない!賀喜:信じられないです……。山下:かっきーのほうが!?賀喜:本当に実感がなくて。山下:そうだよね。賀喜:“美月さんがいてくださるのが当たり前”みたいな……私の中で当たり前という感じなので。山下:寂しいなぁ~。番組では他にも、山下が卒業コンサートへの思いや、2nd写真集『ヒロイン』について語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/