ATEEZ HONGJOONG＆WOOYOUNG「朝が起きられない」解決策は目覚ましのアラーム！10代の相談に回答

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月30日(火)の放送は、8人組ボーイズグループ「ATEEZ」のHONGJOONG(ホンジュン)さんとWOOYOUNG(ウヨン)さんがゲスト出演。『Q & ATEEZ』と題し、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)や、リスナーの質問に回答しました。こもり校長:日本に来るのは今回で何度目ですか?HONGJOONG:あ~……数えられないです。こもり校長:何度も来られているんですね。日本に来たら必ず食べるものとかありますか?WOOYOUNG:油そばです!こもり校長:油そばなんだ! 20歳のころにはATEEZとして活動されていたと思いますが、どんな学生生活でしたか?HONGJOONG:僕は、すべてのことを一所懸命やろうとした高校時代でした。WOOYOUNG:僕は、一生懸命踊っていました。こもり校長:10代のころからダンスはされていたんですか?WOOYOUNG:はい、そうです!COCO教頭:校長と通じるところがありますね!こもり校長:そうですね。僕も10歳のころからダンスをやっているので。WOOYOUNG:お~……! ダンスバトルしましょう!こもり校長:僕の負けですよ!! 10代のころに悩んでいたこととかありますか?WOOYOUNG:僕は背があまり高くないので悩んでいました(笑)。COCO教頭:でもスタイルがいいから、わからないです!WOOYOUNG:ありがとうございます。ちょっと恥ずかしいです……(笑)。こもり校長:HONGJOONG先生は?HONGJOONG:僕は、全部をうまくやりたいと思うのが悩みでした。COCO教頭:完璧主義なのかな。HONGJOONG:(10代のころは)練習生をしていたので、勉強も歌もラップも全部上手になりたいと思っていましたから。こもり校長:そのころから周りと競い合っていたんですね。COCO教頭:切磋琢磨してね。(18歳)WOOYOUNG:油そばです(笑)。こもり校長:大好きだね(笑)。COCO教頭:コンビニで買う物は何ですか?HONGJOONG:プリン! 本当においしいです!WOOYOUNG:僕たちは、プリンとお~いお茶が好きです。HONGJOONG:桃のフレーバーのお水も。こもり校長:い・ろ・は・すの?HONGJOONG:はい!COCO教頭:おいしいですよね。WOOYOUNG:僕も同じです(笑)。毎日難しいです。でも、運動すると次の日はスッキリすると思いますし、食べないで寝ると少しはいいと思います。こもり校長:あー! 腸がスッキリしていいっていうね。COCO教頭:お腹が空きすぎて、寝られなくなりませんか?WOOYOUNG:だから、僕は食べます(笑)。COCO教頭:食べるんかい!全員:(笑)。HONGJOONG:僕は、アラームの音に慣れてしまうと起きられなくなるので、時々変えています。COCO教頭:ちょっとした違和感があったほうがいいということですね。WOOYOUNG:僕は、犬が吠えている声をアラームにしています。その音にびっくりして起きるんですけど、あまり気分がいいものではないですね。こもり校長:(笑)。WOOYOUNG:「アンアン♪」みたいなかわいい鳴き声じゃなくて、(大型犬のような)「ウォンウォン!」なんです(笑)。COCO教頭:ガッツリ吠えられてる(笑)。この日の放送では、リスナーと直接電話で話す時間もありました。「疎遠になった友達と仲良しに戻りたい」「お腹の音をごまかす方法は?」「体力に自信がないので、トレーニング方法を知りたい」という相談に、自身の経験を踏まえたアドバイスを送りました。ATEEZは、韓国で5月31日に10THミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.1』をリリースします。まだネタバレができないということでしたが、「以前の雰囲気とは違うアルバムになると思います」「かっこいいです」と紹介。また2月にリリースされた楽曲「NOT OKAY」のオンエア中には、WOOYOUNGさんが曲に合わせて踊っていたとのこと。「(新曲は)練習が必要です」と話していました。番組の最後には、HONGJOONGさんが「なんでもできる」と黒板に書き、「日本は4月から新学期だから、(これから)なんでもできるように願っています」とメッセージを送りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/