青山剛昌原作による劇場版「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(100まんドルのみちしるべ)」と映画「ゴジラxコング 新たなる帝国」がコラボレート。両作のキャラクターが共闘するコラボビジュアル、コラボムービーが公開された。

4月12日に公開されたばかりの「名探偵コナン 100 万ドルの五稜星」、4月26日に封切られる「ゴジラxコング 新たなる帝国」。両作のコラボは、「探偵×怪盗」「ゴジラ×コング」とそれぞれ“禁断の共闘”が作中で描かれることから決定した。コラボビジュアルには、「ゴジラxコング 新たなる帝国」のメインビジュアルをモチーフに、不敵に笑うキッドと意味ありげな眼差しを向けるコナンの姿をデザイン。背景に入れられた「C(コナン)×K(キッド)」の文字や、「運命が交わる。常識が変わる。」というコピーなど、「ゴジラxコング 新たなる帝国」にリンクした1枚に仕上げられれている。

コラボムービーは、高山みなみ演じるコナンと、山口勝平演じる怪盗キッドのボイス入り。「互いのテリトリーが交錯し、奇跡の瞬間が訪れる」という高山と山口のナレーションからスタートし、ゴジラとコングの咆哮など両作のシーンがふんだんに収められた。

