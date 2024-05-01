手塚治虫「火の鳥」を原作とした舞台「『火の鳥』連載70周年記念 サルメカンパニー特別公演 『猿女版 火の鳥～鳳凰篇～』」のキャスト情報、メインビジュアル、チケット情報が公開された。

「火の鳥」の70周年を記念し、7月18日から21日まで東京・東京芸術劇場のシアターウエストで上演される「猿女版 火の鳥～鳳凰篇～」。舞台の企画制作は、2018年に旗揚げされた若手演劇集団・サルメカンパニーが担う。主要な登場人物となる火の鳥役を悠未ひろ、我王役を柴田元、茜丸役を石川湖太朗が担当。なお石川は、舞台の脚本・演出も手がける。

また速魚（ハヤメ）役で田上真里奈、西村優子、ブチ役で小黒沙耶、遠藤真結子、橘諸兄役で鍛治直人、吉備真備役で鈴木良一、道陳役で遠藤広太、右近役で村上佳、左近役で大西遵、良弁僧正役で横堀悦夫が出演。物語の鍵となる桜があしらわれたメインビジュアルには、悠未扮する火の鳥、柴田扮する我王、石川扮する茜丸の姿が捉えられた。

チケットのオフィシャル先行予約は、5月8日20時にカンフェティおよび各キャストのファンクラブでスタート。各キャストのファンクラブでのチケット先行予約については、それぞれのSNSをチェックしよう。

「『火の鳥』連載70周年記念 サルメカンパニー特別公演 『猿女版 火の鳥～鳳凰篇～』」

日程：2024年7月18日（木）～21日（日）

会場：東京都 東京芸術劇場 シアターウエスト

スタッフ

脚本・演出：石川湖太朗（サルメカンパニー）

舞台美術：阿部一郎

照明：鷲崎淳一郎（Lighting Union）

音響：坂口野花（TEO）

音響オペレーター：稲葉美穂

舞台監督：新井和幸、前田圭一（LDA）

映像：宇野雷蔵（サルメカンパニー）

衣裳：サイトウマサミ

衣裳補佐：西村優子（サルメカンパニー）

ヘア・メイクアップ：小田福子（パンメークアップスクール）

小道具：遠藤広太（サルメカンパニー）

特殊小道具：児安俊重

ムーブメント：宮河愛一郎

アクション・ヴァイオレンス：横尾圭亮

音楽監修：Tomo Idei

演出助手：冨澤風斗

演出部：須佐圭太

宣伝美術：小林央菜乃（サルメカンパニー）、かまだゆうや

宣伝写真：坂本彩美（サルメカンパニー）

稽古場写真：藤川直矢

グッズデザイン：HATERUMOFUTO（サルメカンパニー）

タイトル文字：陽楽 yoko.h

記録映像：澤田悠世

制作：遠藤真結子（サルメカンパニー）

当日運営：三浦真央（Souer+）

協力：田原なつみ、岩切エミ

企画協力：手塚プロダクション

企画制作：サルメカンパニー

主催：ハピネット・メディアマーケティング ほか（予定）

キャスト

火の鳥役：悠未ひろ

我王役：柴田元

茜丸役：石川湖太朗（サルメカンパニー）

ブチ役：小黒沙耶（サルメカンパニー）、遠藤真結子（サルメカンパニー）

速魚（ハヤメ）役：田上真里奈（mitt management）、西村優子（サルメカンパニー）

橘諸兄役：鍛治直人（文学座）

吉備真備役：鈴木良一

道陳役：遠藤広太（サルメカンパニー）

右近役：村上佳（文学座）

左近役：大西遵（High Endz）

良弁僧正役：横堀悦夫（劇団青年座）



小幡貴史、松本征樹（劇団俳優座）、丸山輝、鷲見友希、大林拓都、井上百合子（演劇集団円）、藤見花、三浦真由（Souer＋）





バンド隊

藤川航（サックス）、あいしゅん（ギター）、青（ベース）、河野梨花（ドラム）

※手塚の塚は、旧字体が正式表記。

(c)猿女版 火の鳥～鳳凰篇 (c)TezukaProductions