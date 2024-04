Number_i平野紫耀「憧れる人を作らない」神宮寺勇太、岸優太も共通の“自分のスタイルを追求”すること

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月15日(月)の放送は、Number_iがゲスト出演。「Number_i 相談室」と題し、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とともに、リスナーの相談に乗りました。そのなかから、自身の状況を踏まえてアドバイスを届けた高3のリスナーとのやり取りを紹介します。吹奏楽部でアルトサックスを担当しています。体験入部に来た新1年生がめちゃめちゃ上手で、レギュラーをとられそうです。居残って練習もしているのですが、自分よりも実力のある人と戦わなければいけない場合はどうすればいいですか?Number_i:難しいなぁ~。平野紫耀:でも、それで言うと……(自分たちは)どんどん新しい世代が出てくる、数字に追われている業界にいるわけじゃないですか。こもり校長:そうですね。平野:僕は……逆にいい意味で、そういう人を見ないし憧れる人を作らない。こもり校長:憧れも作らないんですか!?平野:そうしていますね。やっぱその人には届かないし、その人を超えたところでその先にも絶対誰かがいるから。常に自分のなかの限界を探し続けるというか。気づいたときに、「あれ、超えてた?」みたいなことが一番かっこいいし、一番超えやすいんじゃないかな……?岸優太:それは、たしかにかっこいいよ。その考えは大事だね。平野:だって、新しいボーイズグループとか、ダンスが超うまい人たちとかが出てきても、「あの人たちに勝たなきゃ!」って……やらないよね?神宮寺勇太:やらないね。平野:だから(このリスナーも)、自分のスタイルというか、そういうものを信じてやっていけば勝つと思うけどね……まぁ、勝ち負けではないんだけど。神宮寺:そうだね。平野:どう?神宮寺:うまい人が近くにいたら見ちゃうとは思うんだけど、自分にしかできないことがあると思うから。その人にできることが自分はできない、ってこともあると思うけどね。自分もそこはあまり気にしてなくて、自分ができる限界を突き詰めたらいいと思いますね。結果的にどうなるか……だと思うので。こもり校長:向こうに引っ張られすぎないほうがいいということですね。平野:絶対そうですね。こもり校長:向こうのほうがうまいから勝っていかないと……! と戦ってしまうと、ジリ貧になっちゃうみたいなこともありますよね。神宮寺:そうですね。こもり校長:岸先生はどうですか?岸:う~ん……吸収とか探求心とかって、ものすごく大事だと思うんです。僕たちもいろいろなコンテンツから刺激を受けたりするんですけど、僕がおすすめしたいのは映画『BLUE GIANT』ですね。こもり校長:漫画(原作)の?岸:僕は吹奏楽とかまったくやっていないんですけど、観たら感動したしものすごくおもしろい作品だったんです。漫画も読んだんですけど。観たらいい刺激になると思います。ちょっと漠然としていますけど……。平野:もう観ちゃっているかも……?岸:(リスナーに)観ましたか?リスナー:まだ観てないです。全員:おーっ!神宮寺:観たら勝てる!岸:じゃあ、『BLUE GIANT』で!こもり校長:(笑)。3人のアドバイスを聞いてどう思った?リスナー:不安に思っていたんですけど、自信がついてきて自分を信じたいと思いました。Number_i:よかった~!こもり校長:後輩が来ると焦るだろうし、(高3だから)ラストスパートみたいなところもあるしね。神宮寺先生から、エールを届けてもらっていいですか?平野・岸:お願いします!神宮寺:そうですね! 誰かと比べて不安になることもあるんですけど、自分は「できる!」と思い込んで、成長していって……! だけど、もし「ダメだ」と思ったら『BLUE GIANT』を観てください!平野:絶対大丈夫!岸:大丈夫です!Number_i:頑張ってね!!リスナー:頑張ります! ありがとうございました!★4/15mon-4/19fri★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/