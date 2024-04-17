7月13～15日に茨城・国営ひたち海浜公園で行われる音楽フェス「LuckyFes'24」の出演アーティスト第3弾が発表された。

新たにラインナップされたのは、XY、加藤ミリヤ、KREVA、SILENT SIREN、THE PRIMALS、The BONEZ、Juice=Juice、私立恵比寿中学、Da-iCE、TETORA、Def Tech、ハルカミライ、FLOWほか全26組。LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」および各種プレイガイドでは5月7日23:59までチケットの第3次先行抽選予約を受け付けている。

「LuckyFes'24」第3弾出演アーティスト一覧

Aile The Shota / XY / 加藤ミリヤ / CANDY TUNE / KREVA / SILENT SIREN / THE PRIMALS / The BONEZ / J-JUN / Jams Collection / Juice=Juice / 私立恵比寿中学 / 四星球 / 杉山清貴＆オメガトライブ / Da-iCE / 超ときめき♡宣伝部 / t-Ace / TETORA / Def Tech / 冨岡愛 / Night Tempo with FANCYLABO / Novel Core / ばってん少女隊 / ハラミちゃん / ハルカミライ / FLOW

LuckyFes'24

2024年7月13日（土）茨城県 国営ひたち海浜公園

＜出演者＞

AMEFURASSHI / ALI / 石井竜也with杏里 / ウルフルズ / 加藤ミリヤ / 氣志團 / THE PRIMALS / J-JUN / 私立恵比寿中学 / 水曜日のカンパネラ / SUPER★DRAGON / SCANDAL / すりぃ / 7ORDER / 冨岡愛 / Night Tempo with FANCYLABO / ばってん少女隊 / ハルカミライ / FLOW / 森高千里 / yama / 燐舞曲 / and more



2024年7月14日（日）茨城県 国営ひたち海浜公園

＜出演者＞

相川七瀬 / Aile The Shota / 打首獄門同好会 / XY / KREVA / ゴールデンボンバー / SILENT SIREN / THE BACK HORN / The BONEZ / Jams Collection / SKRYU / 超ときめき♡宣伝部 / t-Ace / Novelbright / ハラミちゃん / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION / MUCC / Roselia / and more



2024年7月15日（月・祝）茨城県 国営ひたち海浜公園

＜出演者＞

新しい学校のリーダーズ / 石崎ひゅーい / edhiii boi / CANDY TUNE / KOTORI / Chevon / Juice=Juice / 四星球 / 杉山清貴＆オメガトライブ / Da-iCE / TETORA / Def Tech / トンボコープ / Novel Core / FRUITS ZIPPER / bokula. / RAISE A SUILEN / ROTTENGRAFFTY / and more