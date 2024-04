5月25、26日に兵庫・メリケンパークで行われる音楽フェス「KOBE MELLOW CRUISE 2024」の全出演アーティストが発表された。

「KOBE MELLOW CRUISE」は港町神戸の心地よい海風とともに、音楽やファッションなどさまざまなカルチャーを楽しめるイベント。2022年に初開催され、今回で3度目となる。今年は1日目にWILYWNKA、Novel Core、tofubeats、加藤ミリヤ、清水翔太、ゆるふわギャング、2日目にAwich、JNKMN、kZm、MonyHorse、PETZ、U-LEEの6人からなるヒップホップクルー・YENTOWN、BMSG所属アーティストによるBMSG POSSEらが出演することがアナウンスされていたが、昨日のラインナップ最終発表で1日目にElle Teresa、Kohjiya、藤井隆、2日目に.ENDRECHERI.、JUMADIBAが追加された。このうち藤井隆はtofubeatsのパフォーマンスにフィーチャリングゲストとして参加する。チケットはイープラスにて先行販売中。

KOBE MELLOW CRUISE 2024

2024年5月25日(土)兵庫県 メリケンパーク

OPEN 10:00 / START 11:00

<出演者>

WILYWNKA / Elle Teresa / guca owl / IO / Kohjiya / Kvi Baba / Novel Core / tofubeats feat. 藤井隆、Aile The Shota、Neibiss / Yo-Sea -Minimal Band Set- / 3House -Minimal Band Set- / 加藤ミリヤ / 清水翔太 / ゆるふわギャング / Young Coco(オープニングアクト)



2024年5月26日(日)兵庫県 メリケンパーク

OPEN 10:00 / START 11:00

<出演者>

YENTOWN(Awich、JNKMN、kZm、MonyHorse、PETZ、U-LEE) / BMSG POSSE(SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKO) / CHICO CARLITO / .ENDRECHERI. / JP THE WAVY / JUMADIBA / Kaneee / LANA / MFS / OMSB / SIRUP / Skaai / STUTS / MARIA(オープニングアクト)