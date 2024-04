Number_i「出せるところまで出している」お互いを知り切る3人 でも“表現”では「見たことのない顔」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月15日(月)の放送は、Number_iがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、デビューから4ヵ月経った感想やメンバーについて新たに感じることを聞きました。COCO教頭:Number_i先生は去年(2023年)10月に結成されて、今年(2024年)1月1日に(1stデジタルシングル「GOAT」で)デビューされました。デビューから早4ヵ月が経ちましたけど、デビュー前と今とで何か変わったことはありますか?平野紫耀:変わったこと……何だろう? そんなにないよね?岸優太:もうお互いを知り切っているのもあるし、そういった変化はないですね。けど、4ヵ月経っているということに驚きましたね。こもり校長:4ヵ月って、思ったより早いですか? それとも、絶妙に長いですか?平野:俺はめちゃくちゃ長かったなぁ。やることが多すぎてね。いろいろ作業してたら、あっという間に……“あっという間”ということは短いのか! そうか!こもり校長:(笑)。平野:俺は“短い”ですね!こもり校長:振り返ると、やったことが多すぎて濃すぎて制作過程が大変だった、と思いつつ……やり切れている感じはある、ということですかね?神宮寺勇太:そうですね。平野:“充実”だね。COCO教頭:「Blow Your Cover」(4月12日リリースの2ndデジタルシングル)のタイトルには、“本当に自分をさらけ出す”という意味があると思うんですけど、4ヵ月やってみて新たにさらけ出している部分はありますか?平野:もともとさらけ出しているんで、もう出すものがない……!岸:出せるところまで出しているよね。神宮寺:オフではないですね。オンでは「こういう表情をするんだ!」とかはあります。平野:たしかに! 見たことのない顔、聴いたことない声色とか。こもり校長:そういう意味で言ったら、「GOAT」はそういう一面がすごく見えたんじゃないですか? 僕も楽曲を聴いたりミュージックビデオを観たりして、お三方の表現方法やそれぞれの色を「こういう感じで出していくんだ!」という衝撃があったんです。ミュージックビデオやレコーディングのときに、そういうことは感じませんでしたか?平野:めちゃめちゃ感じたね?岸:レコーディングブースに一緒に入って、お互いの引き出しというか「こういう声が出るんだ!」、「こういう歌い方するんだ!」と、けっこう衝撃がありました。アルバムの制作をしていると、毎回そういう発見がありますね。こもり校長:いまだにあるって、すごい話ですよね。平野:たしかに! 10年以上の付き合いなんですけど、まだ発見できるのは嬉しいことだと思いますし、逆にプレッシャーにも感じますね。いろんな姿をメンバーにどんどん見せて、切磋琢磨して刺激し合わないといけないと思いますね。こもり校長:そして! Number_i先生は、5月27日にミニアルバム『No.O -ring-』をリリースされます。おめでとうございます!Number_i:ありがとうございます!こもり校長:どんな感じになりそうですか?平野:振り切っているところは振り切っているし、バラエティに富んでいるところもあるし。さっきも話したような、自分たちも知らないメンバーの表現が見れましたね。岸:はい!平野:僕たちもびっくりしたので、聴いてくださる方はよりびっくりしてくださる内容になっていると思います。こもり校長:「ああいう楽曲を入れようよ」みたいに、3人で話し合ったりするんですか?平野:ほぼ3人ですね。こもり校長:へー! 手作り感満載ですか?平野:そうですね。楽しんでもらえたら、と思います。★4/15mon-4/19fri★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/