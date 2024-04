SUPER EIGHTがMCを務めるテレビ朝日系の音楽番組「EIGHT-JAM」発のライブイベント「EIGHT-JAM FES」が、6月21~23日の3日間にわたって埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催される。

「EIGHT-JAM」は「関ジャム 完全燃SHOW」として2015年にスタート。音楽の基本から、制作の裏側や専門テクニックなどのマニアックな知識までを掘り下げる唯一無二の音楽番組として、長年にわたって音楽ファンに愛されている。

番組イベントとしては初めて単独で行われる「EIGHT-JAM FES」は、テレビ朝日開局65周年の一貫として企画されたもの。21日には対バン企画が行われ、22日にはいきものがかり、石崎ひゅーい、打首獄門同好会、Perfumeが出演する。最終日の23日にはKroi、東京スカパラダイスオーケストラ、三浦大知が出演するほか、今井マサキ、植松陽介、清塚信也、KenKen(RIZE)、斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN、XIIX)、SATOKO(FUZZY CONTROL)、高橋あず美、本間昭光からなるEIGHT-JAMスペシャルバンドとのコラボ企画が予定されている。なお、対バン企画の詳細は明日4月9日18:00に発表予定。

SUPER EIGHTは「EIGHT-JAM FES」開催に向けて、「SUPER EIGHTが普段しているLIVEの姿とも違っていて、特別な時間になるかと感じています。EIGHT-JAMとゆかりのアーティストの方々とJAMれる時間もありますので人と人とのご縁が奏でる音に酔いに来てください」とコメント。テレ朝チケットとチケットぴあでは、4月20日18:00よりチケットの先行予約を受け付ける。

SUPER EIGHT コメント

2024年SUPER EIGHT20周年

“みんなでがむしゃらに楽しんで良い祭”をGIFTして頂きました。



レギュラー番組がFesに繋がることの凄さ

そして

EIGHT-JAMでやっていた企画の発展系、

更にはTVでは観られない、体験できない事を

生で体感できることが他のFesとの大きな違いです。



SUPER EIGHTが普段しているLIVEの姿とも違っていて、

特別な時間になるかと感じています。

EIGHT-JAMとゆかりのアーティストの方々とJAMれる時間もありますので

人と人とのご縁が奏でる音に酔いに来てください。

テレビ朝日開局65周年企画 EIGHT-JAM FES

2024年6月21日(金)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

SUPER EIGHT / and more



2024年6月22日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

SUPER EIGHT / いきものがかり / 石崎ひゅーい / 打首獄門同好会 / Perfume



2024年6月23日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

SUPER EIGHT / EIGHT-JAMスペシャルバンド(今井マサキ、植松陽介、清塚信也、KenKen、斎藤宏介、SATOKO、高橋あず美、本間昭光) / Kroi / 東京スカパラダイスオーケストラ / 三浦大知