HYの結成25周年を記念したベストアルバム「LOVE STORY ~HY BEST~」が6月12日にリリースされる。

HYがベストアルバムを発表するのは約6年ぶり。本日4月8日に放送スタートするフジテレビ系のドラマ「366日」の主題歌「366日(Official Duet ver.)」や、「NAO」「Song for...」「あなた」「モノクロ」など、タイトル通りHYを代表する多数のラブソングを中心にセレクトされたコンセプトアルバムとなっている。LOVE STORY盤とANOTHER STORY盤のCD2枚組となっており、初CD化となる「君と未来を」「LOVE」や、「告白」「カチャーシーエブリデイ」の再レコーディングバージョンをなど全29曲が収められる。

本作の仕様は初回限定盤、通常盤、HUB CLUB & クイナーズ限定盤の計3形態。25周年にちなみ、メンバーからファンに向けた「25のありがとうメッセージ」付きの40Pの歌詞ブックレットが全形態に同梱される。初回限定盤には昨年7月に沖縄・那覇文化芸術劇場 なはーとで開催されたツアー「HY Kafuu TOUR 2023」最終公演のライブやドキュメンタリー映像、HUB CLUB & クイナーズ限定盤にはそれに加えて昨年1月に沖縄・沖縄市民会館で開催されたツアー「HY HANAEMI TOUR 2022-2023」最終公演のライブ映像を収録したDVDが付属。両形態に9月から開催されるワンマンライブのリハーサルに、期間中何度でも参加できるプレミアムチケット「HY 25th VIP TICKET」が封入される。またベストアルバムの初回プレス分には、オリジナルのデジタルフォトフレームを楽しめるシリアルナンバーや、全国ツアーの先行予約URLも封入される。

さらにベストアルバムの発売と、ドラマ「366日」の放送を記念したキャンペーンが本日よりカラオケJOYSOUNDでスタート。JOYSOUNDで「366日(Official Duet ver.)」デュエットで歌唱してキャンペーンに参加すると、HYの25周年記念ツアー「HY 25th Anniversary TOUR」のペアチケットが5組10名に抽選でプレゼントされる。ソロ歌唱で参加すると抽選で3名にサイン入りステッカー、参加者全員にHYのオリジナル待ち受け画面が用意されている。

HY「LOVE STORY ~HY BEST~」収録曲

DISC 1【LOVE STORY盤】

01. 366日(Official Duet ver.)

02. 君と未来を

03. AM11:00

04. あなた

05. Hey Bo

06. Song for…

07. モノクロ

08. I JUST DO IT FOR YOU

09. NAO

10. 告白

11. あなたを想う風

12. あの日のまま

13. 三月の陽炎

14. Heart

DISC 2【ANOTHER STORY盤】

01. ワラッタラッタ

02. LOVE

03. Street Story

04. そこにあるべきではないもの

05. 時をこえ

06. 風

07. カチャーシーエブリデイ

08. 南風

09. 帰る場所

10. Island

11. 大好きだもの

12. North Forest

13. てぃんさぐぬ花~チムにすみてぃ~

14 .HAISAI

15. 優しい世界

HY 25th Anniversary TOUR

2024年9月22日(日・祝)沖縄県 那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

2024年9月28日(土)東京都 ひの煉瓦ホール(日野市民会館)

2024年9月29日(日)東京都 かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

2024年10月12日(土)愛知県 名古屋市公会堂 大ホール

2024年10月13日(日)静岡県 焼津市大井川文化会館ミュージコ

2024年10月26日(土)千葉県 印西市文化ホール

2024年10月27日(日)埼玉県 狭山市市民会館

2024年11月9日(土)兵庫県 神戸文化ホール 大ホール

2024年11月10日(日)奈良県 なら100年会館 大ホール

2024年11月23日(土)新潟県 上越文化会館 大ホール

2024年11月24日(日)福井県 敦賀市民文化センター 大ホール

2024年12月7日(土)宮城県 電力ホール

2024年12月8日(日)岩手県 花巻市文化会館 大ホール

2024年12月14日(土)熊本県 熊本城ホール メインホール

2024年12月15日(日)福岡県 福岡サンパレス ホテル&ホール

2025年1月18日(土)香川県 サンポートホール高松 大ホール

2025年1月19日(日)高知県 高知市文化プラザかるぽーと 大ホール

2025年1月25日(土)山口県 渡辺翁記念会館

2025年1月26日(日)島根県 島根県芸術文化センター グラントワ

and more