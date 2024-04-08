山下達郎の全国ホールツアーが7月から12月にかけて開催される。
このツアーで山下は7月12日の埼玉・三郷市文化会館から12月5日の東京・NHKホールまで21都市を回り、計43公演を行う。7月公演のチケットは5月7日12:00にファミリーマートでの先行予約がスタート。以降の公演も順次販売される。詳しくは山下のオフィシャルサイトにて確認を。
山下達郎 PERFORMANCE 2024
2024年7月12日（金）埼玉県 三郷市文化会館 大ホール
2024年7月15日（月・祝）栃木県 宇都宮市文化会館 大ホール
2024年7月20日（土）東京都 NHKホール
2024年7月21日（日）東京都 NHKホール
2024年7月26日（金）大阪府 フェスティバルホール
2024年7月27日（土）大阪府 フェスティバルホール
2024年8月1日（木）福岡県 福岡サンパレス
2024年8月2日（金）福岡県 福岡サンパレス
2024年8月7日（水）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2024年8月8日（木）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2024年8月15日（木）青森県 リンクステーションホール青森（青森市文化会館）
2024年8月17日（土）山形県 やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
2024年8月22日（木）宮城県 仙台サンプラザホール
2024年8月23日（金）宮城県 仙台サンプラザホール
2024年8月29日（木）大阪府 フェスティバルホール
2024年8月30日（金）大阪府 フェスティバルホール
2024年9月7日（土）東京都 NHKホール
2024年9月8日（日）東京都 NHKホール
2024年9月12日（木）香川県 レクザムホール（香川県県民ホール）
2024年9月14日（土）愛媛県 松山市民会館 大ホール
2024年9月19日（木）大阪府 フェスティバルホール
2024年9月20日（金）大阪府 フェスティバルホール
2024年9月26日（木）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2024年9月27日（金）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2024年10月1日（火）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2024年10月2日（水）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2024年10月11日（金）岡山県 倉敷市民会館
2024年10月13日（日）島根県 島根県民会館
2024年10月17日（木）神奈川県 神奈川県民ホール
2024年10月18日（金）神奈川県 神奈川県民ホール
2024年10月25日（金）広島県 広島文化学園HBGホール
2024年10月26日（土）広島県 広島文化学園HBGホール
2024年10月31日（木）熊本県 熊本城ホール メインホール
2024年11月2日（土）鹿児島県 川商ホール（鹿児島市民文化ホール）第1ホール
2024年11月7日（木）群馬県 高崎芸術劇場 大劇場
2024年11月10日（日）新潟県 新潟県民会館
2024年11月11日（月）新潟県 新潟県民会館
2024年11月17日（日）兵庫県 アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）
2024年11月19日（火）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2024年11月26日（火）埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール
2024年11月27日（水）埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール
2024年12月4日（水）東京都 NHKホール
2024年12月5日（木）東京都 NHKホール