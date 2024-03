乃木坂46賀喜遥香「1日で3着セーラー服を着た」卒業した先輩へのリスペクトを込めた“バスラ”初日の舞台裏

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。3月21日(木)の放送では、3月7日から10日にかけて開催された『乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE』(通称“バスラ”)を振り返りました。リスナーのメッセージと、1日目の衣装についてのコメントを紹介します。賀喜:今夜は、私たち乃木坂46が先日、3月7日から10日まで、さいたまスーパーアリーナにて4日間にわたっておこなった乃木坂46の12歳のお誕生日をお祝いする、『乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE』の振り返り授業をしていきます!今回は、1期生さん2期生さんが卒業されてから初めてのバースデーライブでした。4日間の公演ごとにリリースした年代で区切られていて、歴史をたどる構成でお届けしました。私たちが披露した曲は全部で123曲プラス新曲ということで、そんなにやってたんだって思いますね(笑)。昔の乃木坂が好きだったっていう方も、ライブに来てくださる、観てくださると思ったから、そういう方にも「今の乃木坂っていいじゃん」って思ってほしいなと。今の乃木坂が好きな人には、「今の子たちがやる昔の曲ってめっちゃいいな!」って思ってもらいたいなとか、すごくそういう思いが強かったです! ということで、ライブを観たみなさんの感想をチェックしていきましょう!『12th YEAR BIRTHDAY LIVE』初日に参戦してきました! 僕は今日のライブで、遥香先生のセーラー服姿がとても印象に残りました。まず序盤に披露された「バレッタ」。センターで出てきたセーラー服の遥香先生は、大人に反抗する女子高生のような、大人と子供の狭間に取り残されたかのような、単に可愛らしいだけでない、不思議な魅力をそなえたセーラー服姿でした。その後、「制服のマネキン」もセーラー服で披露されました。まだまだセーラー服姿が似合うけど、女子高生とは違った似合い方の遥香先生に釘付けでした。まだまだセーラー服、着続けてください!賀喜:ありがとうございます! 初日に来てくださったみたいですね。嬉しい~!DAY1で、「バレッタ」を披露しました。初めてこの曲でセンターに立たせていただいて、「大丈夫かな?」って不安はありましたね(笑)。ファンの方々も、たぶん私は笑顔のイメージが強いだろうから、「みなさんどう思うんだろう……?」って思いながらやりましたね。でも、個人的にすごく好きな曲だし、演出もすごく綺麗で……! センターステージの真ん中から、バラの花びらが吹き上がる演出がめっちゃ好きでした。「制服のマネキン」も、乃木坂として大事な曲というか。披露するにあたって、リスペクトを込めてダンスもしっかりかっこよく披露したい、みたいなことを話し合ってやらせていただきました。もう1曲、“セカラバ”「世界で一番孤独なLover」でも、セーラー服っぽい制服を着させていただいたので、この日1日で3着セーラー服を着たんですよ(笑)。そういうことってなかなかなくて! バスラなので、曲の衣装はオリジナルで着ようみたいになっていたので、1曲披露したら着替えて、披露したら着替えて、披露したら着替えて……で、初日は着替えが結構多かったですね!そのなかでも、3着もセーラー服を着ている人ってあまりいなくて(笑)。メンバーの衣装が掛かっているところに、私だけセーラー服が3着掛かっていて。佐藤璃果ちゃんに「かっきー、なんでそんなにセーラー服着るのぉ~?」、「でもセーラー服、似合うからぁ、いいじゃん? かっきーかわいいよ~」って(笑)。私の言い方で言ったら、すごくチャラく聞こえるかもしれないけど(笑)。でも、「バレッタのセーラー服も、めっちゃ似合ってた! かわいい~」って、璃果ちゃんがすごく褒めてくれたんです。思い出に残った曲たちでした! ありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/